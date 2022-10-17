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17 октября 2022 года 09:01
Вероятна консолидация рынка акций РФ в начале недели - BCS Express
Вероятна консолидация рынка акций РФ в начале текущей недели, полагает аналитик BCS Express Василий Карпунин. "Индекс Мосбиржи на прошлой неделе не показал устойчивой трендовой динамики. Рынок ушел в боковик в районе 1950 п. С каждой сессией торговая активность участников и амплитуда колебаний снижались. Если ранее в качестве фактора поддержки рынка акций выступало постепенное ослабление рубля, то с прошлого четверга национальная валюта начала активно укрепляться, и в результате бумаги экспортеров перестали получать поддержку. На предыдущей сессии чуть хуже рынка как раз были нефтегазовый и металлургический сектора", - напоминает Карпунин. Краткосрочный взгляд аналитика на рынок акций нейтральный. В базовом сценарии индекс Мосбиржи может остаться в рамках боковой консолидации, считает он. "Важно следить за районом 1975п. В случае его преодоления техническая картина несколько улучшится и цели сместятся в сторону 2050-2080пп. Пока же индекс ниже 1975п, то актуален широкий коридор с нижней границей на 1850п", - указывает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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