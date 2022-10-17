Вероятна консолидация рынка акций РФ в начале недели - BCS Express

Вероятна консолидация рынка акций РФ в начале текущей недели, полагает аналитик BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи на прошлой неделе не показал устойчивой трендовой динамики. Рынок ушел в боковик в районе 1950 п. С каждой сессией торговая активность участников и амплитуда колебаний снижались. Если ранее в качестве фактора поддержки рынка акций выступало постепенное ослабление рубля, то с прошлого четверга национальная валюта начала активно укрепляться, и в результате бумаги экспортеров перестали получать поддержку. На предыдущей сессии чуть хуже рынка как раз были нефтегазовый и металлургический сектора", - напоминает Карпунин.

Краткосрочный взгляд аналитика на рынок акций нейтральный. В базовом сценарии индекс Мосбиржи может остаться в рамках боковой консолидации, считает он. "Важно следить за районом 1975п. В случае его преодоления техническая картина несколько улучшится и цели сместятся в сторону 2050-2080пп. Пока же индекс ниже 1975п, то актуален широкий коридор с нижней границей на 1850п", - указывает эксперт инвесткомпании.

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