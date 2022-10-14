Рынок акций РФ на неделе просел из-за отсечки Газпрома и внешнего негатива

Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение из-за отсечки рекордных дивидендов "Газпрома" и "Татнефти" за полугодие, негативной динамики внешних площадок на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США, а также сохраняющейся геополитической напряженности. Индекс МосБиржи падал ниже 1800 пунктов, после чего во второй половине недели отыграл все потери.

По итогам торгов с 10 по 14 октября индекс МосБиржи вырос на 0,3% и составил 1950,98 пункта, индекс РТС потерял 1,4% и достиг 990,66 пункта на фоне роста доллара до 62,04 руб./$1 (+1,04 рубля) и подешевевшей декабрьской нефти Brent до $91,95 за баррель (-6,6%).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения индексов из-за отсечки полугодовых дивидендов "Газпрома" (-18,7%) и "Татнефти" (-4%), также локальное давление утром оказала эскалация геополитической напряженности после украинского теракта на Крымском мосту и ответных действий России. Индекс МосБиржи после утреннего обвала ниже 1800 пунктов смог отскочить выше 1900 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом большинство "фишек" выросло в цене в рамках коррекции.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что организаторами теракта на Крымском мосту являются спецслужбы Украины. Также Путин отметил, что спецслужбы Украины совершили три теракта в отношении Курской АЭС, однако России удалось не допустить серьезных последствий от этих терактов, кроме того, Киев пытался подорвать один из участков газотранспортной системы "Турецкого потока". В ответ Россией был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

Китайские фондовые индексы упали после того, как США усилили меры по контролю за экспортом полупроводниковой продукции в Китай. Нефть Brent просела к $97 за баррель в рамках коррекции после ралли неделей ранее на решении ОПЕК+ сократить добычу с ноября сразу на 2 млн баррелей в сутки (б/с).

Выросли акции ПАО "СПБ биржа" (+11,5%) на фоне известий, что биржа с 12 октября начнет торги еще 42 акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже.

Во вторник рынок акций РФ скорректировался вверх на фоне ослабления геополитической напряженности и улучшения настроений на внешних фондовых площадках; индекс МосБиржи поднялся в район 1950 пунктов, при этом в лидеры роста вошли бумаги "ФСК ЕЭС" (+5,8%) и "Россетей" (+9,8%) на новостях о разрешении конвертации акций для недружественных нерезидентов.

Новая Зеландия добавила в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины 75 физлиц в РФ, в том числе 24 чиновников, связанных со вступившими в состав России территориями, а также две компании.

Президент РФ Владимир Путин разрешил конвертацию принадлежащих "недружественным" нерезидентам акций ПАО "Россети" и структур "ФСК ЕЭС" в акции ФСК при присоединении. Помимо "Россетей", к ФСК присоединят ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети" (обе являются подконтрольными структурами для ФСК, которая, в свою очередь, на 80,13% принадлежит "Россетям"), а также "Дальневосточную энергетическую управляющую компанию - ЕНЭС" (принадлежит Росимуществу).

Мировые рынки просели на опасениях относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом. Тем временем, Международный валютный фонд (МВФ) вновь улучшил свою оценку динамики российской экономики в 2022 году: теперь МВФ ожидает ее падения на 3,4% вместо 6%, ожидавшихся в июле, и 8,5%, прогнозировавшихся им в апреле. Прогноз на 2023 год также более позитивный - снижение ВВП РФ, по мнению фонда, составит 2,3%, а не 3,5%. МВФ также сохранил прогноз роста мирового ВВП на 2022 год на уровне 3,2%, ухудшил на 2023 года на 0,2 п.п. - до 2,7%.

Нефть Brent просела в район $94,5 за баррель. Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки перед стартующим в Пекине 16 октября 20-м съездом Коммунистической партии Китая.

В среду рынок акций РФ провел торги в консолидации при смешанной динамике цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и сохраняющейся геополитической напряженности; индекс МосБиржи закрепился выше 1950 пунктов, а индекс РТС просел в район 955 пунктов на фоне ослабления рубля (доллар превысил 64,4 рубля).

ФАС признала ПАО "МТС" (-2,9%) нарушителем закона о защите конкуренции из-за повышения цен на услуги связи. Речь идет о повышении стоимости услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5% в январе 2022 года - компания объясняла удорожание ростом собственных затрат. Теперь компании МТС грозит штраф, размер которого будет определен в ходе административного расследования. Регулятор выдал МТС предписание снизить тарифы, которые ранее были повышены, до экономически обоснованного уровня.

Восстановление работы "Северных потоков" - долгий процесс, который может занять годы, заявил глава "Газпрома" (-0,6%) Алексей Миллер в ходе сессии в рамках Российской энергетической недели. Поэтому актуальной идеей является перенос мощностей на Черноморское направление, отметил он.

Просели после отсечки дивидендов на бирже акции ПАО "Белуга групп" (-2%, до 2709 рублей; дивиденды за полугодие - 150 рублей на акцию).

Нефть Brent опустилась к $92,2 за баррель на опасениях по поводу мировой экономики и ужесточения антиковидных ограничений в Китае. Россия заявила о готовности к европейскому эмбарго российских энергоресурсов, для чего переориентирует свои ресурсы на восток, одновременно рассчитывая сохранить свой экспортный потенциал.

В четверг рынок акций РФ завершил волатильные торги ростом индексов на фоне отскока фондовых площадок Европы и США после их затяжного падения, пик которого пришелся на время выхода статистики по потребительской инфляции в США, оказавшейся хуже прогнозов и подогревшей ожидания ужесточения монетарной политики Федрезервом. Индекс МосБиржи к закрытию торгов превысил 1955 пунктов, индекс РТС на фоне укрепления рубля поднялся к 970 пунктам.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на ввоз российского алюминия, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Тем временем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил в четверг, что Анкара заинтересовалась предложением о создании в Турции газового хаба, и президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поручили оперативно проработать этот вопрос.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% в годовом выражении при прогнозах роста на 8,1% после подъема в августе на 8,3%. Сентябрьская инфляция оказалась минимальной за семь месяцев, однако превысила прогнозы, на что рынки акций отреагировали распродажами из-за перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва.

Однако падение индексов сменилось резким отскоком за счет массированного закрытия игроками коротких позиций, что вывело мировые индексы в ощутимый "плюс". Нефть Brent также отскочила выше $94 за баррель, несмотря на негативную статистику Минэнерго США (запасы нефти за неделю выросли на 9,88 млн баррелей при прогнозах роста на 1-2,2 млн).

Раллировали акции ПАО "Лензолото" (+33,4% и +18,9% "префы") на фоне рекомендации совета директоров выплатить по итогам 9 месяцев 3508 рублей на обыкновенную акцию. В общей сложности на выплату дивидендов "Лензолота" планируется направить 4 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет, отсечку реестра планируется установить 28 ноября.

"СПБ биржа" (+3%) с 17 октября вместе с участниками торгов начнет процесс подготовки к выплате дивидендов на иностранные ценные бумаги, и в первую очередь на бумаги эмитентов США (NVidia, Qualcomm, AT&T, General Motors, Broadcom и другим).

В пятницу рынок акций возобновил снижение на фоне выборочной фиксации прибыли игроками, индекс МосБиржи опустился в район 1950 пунктов во главе с бумагами металлургов и финансовых компаний на фоне укрепления рубля. Нефть Brent вновь опустилась ниже $92 за баррель, хотя подросла фондовая Европа.

Фактором стабилизации в пятницу выступили заявления президента РФ Владимира Путина о скором завершении частичной мобилизации и отсутствии необходимости в новых массированных ударах по Украине.

В период с 10 по 14 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции "Газпрома" (-21%), "Татнефти" (-5% и -7% "префы"), ПАО "Полюс" (-5%); лучше рынка оказались бумаги "Мечела" (+14% и +22% "префы"), "Трубной металлургической компании" (+14%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+14%).

Динамику рынка акций РФ в конце второй декады октября по-прежнему будут определять геополитические новости, ситуация вокруг Украины, корпоративные события и санкционные действия Запада. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 1900-2000 пунктов, для индекса РТС - 950-1050 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".