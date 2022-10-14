Рынок евробондов РФ всю неделю пребывал в боковом диапазоне, несмотря на падение UST

Москва. 14 октября. Рынок российских еврооблигаций на этой неделе пребывал в боковом диапазоне, несмотря на ценовое падение американских казначейских обязательств (US Treasuries) из-за опасений относительно дальнейшего агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. В результате, суверенные спреды к доходности базовых активов по итогам пяти дней немного сузились.

Активность торгов отечественными евробондами в начале недели была крайне низкой в связи с государственным праздником в США (День Колумба). При этом доходность десятилетних гособлигаций Германии в понедельник выросла до 2,346% годовых и достигла тем самым максимума за 11 лет на заявлениях канцлера ФРГ Олафа Шольца. По словам источников агентства Bloomberg, Шольц в кулуарах саммита ЕС в Праге высказался в поддержку совместного размещения долговых обязательств странами Европейского союза для того, чтобы привлечь средства для помощи членам союза в борьбе с энергетическим кризисом. Эта позиция знаменует собой заметный поворот со стороны руководства Германии, которое долгое время сопротивлялось идее сбора средств совместно со странами, которые оно считает более расточительными в финансовом отношении.

Изменение позиции последовало за критикой Шольца, который объявил о плане поддержки национальной экономики на 200 млрд евро из-за энергетического кризиса. Ряд европейских стран заявили, что данный план направлен исключительно на поддержку экономики Германии, без учета интересов других стран ЕС, что может вызвать дисбаланс в блоке.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние на динамику отечественных евробондов нестабильной конъюнктуры мировых долговых рынков, в том числе US Treasuries.

"Аппетит к риску" на глобальных рынках оставался низким в связи с опасениями инвесторов, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой ослабит экономическую активность и корпоративные прибыли. Международный валютный фонд во вторник понизил прогноз роста экономики США на 2022 год до 1,6% с ожидавшихся в июле 2,3%, а также сохранил прогноз на 2023 год на уровне 1%. Доходность двухлетних US Treasuries, чувствительных к подъему базовой ставки ФРС, во вторник поднялась выше 4,3% годовых, вплотную приблизившись к максимуму с 2007 года. Процентная ставка десятилетних казначейских облигаций США поднималась в ходе торгов выше отметки в 4% годовых, но к вечеру немного снизилась.

Расстановка сил в секторе российских еврооблигаций в середине недели не изменилась - динамика котировок по-прежнему была смешанной, без единой направленности. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка высказала мнение, что ФРС необходимо продолжать повышение базовой процентной ставки, поскольку прогресс в ситуации с инфляцией практически отсутствует. Местер повторила, что не ожидает снижения базовой ставки ФРС в следующем году. Она подчеркнула, что этот прогноз основан на ее текущем понимании экономики, и она будет корректировать свои взгляды на основе поступающей экономической и финансовой информации.

Согласно опубликованным 12 октября данным, цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 8,5% в годовом выражении и на 0,4% относительно августа. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,4%, второго - на 0,2%. При этом рост в помесячном выражении был отмечен впервые за три месяца.

Мировые долговые рынки в четверг вновь оказались под давлением продавцов, в то время как котировки российских евробондов вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг находилась в районе 4% годовых, подскочив на 10 базисных пунктов после публикации данных о более сильном, чем ожидалось, росте потребительских цен в США в сентябре.

Данные Минтруда США указали лишь на незначительное замедление инфляции в сентябре. Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, показали данные Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. В помесячном исчислении индекс увеличился на 0,4%, хотя аналитики ждали подъема на 0,2%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе, обновив рекорд с 1982 года.

"Федрезерв не только повысит ставки на 75 базисных пунктов в следующем месяце, но, вероятно, также увеличит их еще на 75 базисных пунктов в декабре", - отметил инвестиционный директор Independent Advisor Alliance Крис Дзаккарелли.

Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США продолжили расти на неделе, завершившейся в четверг, и обновили максимум более чем за 20 лет, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке увеличилась на 26 базисных пунктов и составила 6,92% годовых. Это рекордное значение с апреля 2002 года. За последний год 30-летняя ипотека подорожала более чем в два раза - год назад ставка составляла 3,05% годовых.

В последний день недели котировки российских еврооблигаций продолжили колебаться в боковом диапазоне, в то время как US Treasuries вновь оказались под давлением продавцов. Глобальные инвесторы отыгрывали как негативные данные по инфляции в США за сентябрь, которые увеличили вероятность дальнейшего агрессивного повышения процентной ставки ФРС, так и сообщения об отставке с поста министра финансов Великобритании Квази Квартенга.

Квартенг занял пост министра финансов в начале сентября этого года, его предшественник Надим Захави проработал в этой должности около двух месяцев. Две недели спустя после вступления в должность Квартенг анонсировал масштабный план по сокращению налогов, который вызвал опасения экономистов в связи с ожидаемым ростом дефицита госбюджета, что в свою очередь привело к скачку доходности гособлигаций и обвалу курса фунта стерлингов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,52% - до 57,71% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 10,7% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 0,13%, до 60,34% от номинала (их доходность не изменилась за пять дней и составила 10% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 11 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 1%, подешевев до 49,35% от номинала (его доходность выросла на 12 базисных пунктов, до 11,25% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 0,2%, до 47,35% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 29,02% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2027 году потеряли в стоимости 4,9%, подешевев до 47,98% от номинала (их доходность выросла на 143 базисных пункта - до 22,55% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году подешевели на 1,8%, до 42,98% от номинала (их доходность выросла на 45 базисных пунктов и составила 20,07% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал за неделю на 0,67%, до 69,94% от номинала (его доходность выросла всего на 4 базисных пункта - до 46,6% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,53%, составив 64,47% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 24,81% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.