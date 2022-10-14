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14 октября 2022 года 19:35

Рубль в пятницу заметно вырос к доллару и евро благодаря началу подготовки к налоговому периоду

Москва. 14 октября. Доллар США и евро упали на "Московской бирже" по итогам торгов пятницы, рубль вырос к бивалютной корзине благодаря повышению спроса на рублевую ликвидность перед стартом налогового периода октября. Поддержку рублю также оказало заявление президента РФ Владимира Путина о прекращении частичной мобилизации в течение двух недель.

Курс доллара США составил 62,11 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,52 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,71 руб./EUR1, подешевев на 2,03 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,75 рубля - до 61,48 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к доллару и евро по итогам пятничных торгов, несмотря на сильно упавшую нефть. Поддержку рублю оказали заявления российского президента о скором завершении частичной мобилизации, а также спрос на рублевую ликвидность перед стартом налогового периода октября.

Окончание мероприятий, связанных с частичной мобилизацией в стране, планируется в течение двух недель, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Эта работа уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тыс. человек мобилизованных из 300 тыс. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Он добавил, что в ходе частичной мобилизации в стране были выявлены проблемы с информационными базами, работа по переходу на современную основу уже ведется. По словам президента, новая база будет "максимально достоверной".

Влияние эффектов весеннего укрепления курса рубля постепенно исчерпываются, это, в частности, проявляется в замедлении удешевления электроники, бытовой техники, а также в возобновлении роста цен на импортируемые фрукты, говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляции.

Потребительские цены в сентябре выросли на 0,05% после трех месяцев снижения. С поправкой на сезонность их прирост составил 0,28%, отмечает ЦБ. В целом за III квартал снижение цен было незначительным.

"Месячный прирост цен остался меньше, чем год назад, поэтому показатель годовой инфляции замедлился до 13,68%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0-13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - говорится в комментарии ЦБ.

Цены на нефть резко ускорили падение в ходе торгов в пятницу, завершая неделю в минусе на фоне беспокойства инвесторов по поводу перспектив спроса.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК оставляет $91,97 за баррель, что на 2,75% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 3,47%, до $86,02 за баррель.

Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС приведет к спаду в американской экономике и ослаблению спроса на энергоносители.

Опасения рынка усилились после публикации накануне данных Минтруда США, показавших более медленное, чем ожидалось, ослабление темпов инфляции. Теперь трейдеры ждут резкого подъема ставки Федрезервом на каждом из двух оставшихся заседаний текущего года, отмечает агентство Bloomberg.

В то же время, рынок в ближайшее время не ждет роста спроса в Китае, считающемся одним из крупнейших потребителей нефти в мире. Власти страны ужесточили антиковидную политику на этой неделе в преддверии ХХ съезда Коммунистической партии Китая, который начинается на этих выходных.

Добыча нефти в РФ в ноябре сохранится на уровне 9,9 млн б/с, динамика в следующий месяц будет зависеть от действия европейских санкций, вступающих в силу 5 декабря, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН-2022.

"Сейчас добыча 9,9 млн б/с. В ноябре также будет 9,9 млн б/с. Декабрь - мы будем смотреть, как наши компании будут адаптироваться к европейскому эмбарго, поэтому там возможны какие-то корректировки, зависит от сбыта", - сказал Новак.

Ранее он сообщал, что добыча нефти в России стабилизировалась, находится на уровне 9,9 млн б/с.

Экспорт нефти из России по итогам 2022 года может вырасти на 8%, также сообщил вице-премьер в ходе панельной дискуссии в рамках РЭН-2022

"Мы в этом году ожидаем, если говорить про нефтяную отрасль, даже выше объемы добычи по сравнению с прошлым годом. Не на много, но выше. Экспорт будет выше примерно на 8%", - сказал Новак.

"Наши нефтяные компании смогли переориентироваться на новые рынки, смогли наладить новые логистические цепочки, соответственно, найти новые механизмы оплаты, в том числе переходы на расчеты в национальные валюты. Мы сейчас видим стабильную ситуацию и по обеспечению внутреннего рынка, и по реализации на экспорт", - добавил вице-премьер.

Ранее Новак сообщил, что добыча нефти в РФ по итогам 2022 года может составить 525-530 млн т.

Невостребованная Европой российская нефть будет переориентирована на экспорт не только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в Африку и Латинскую Америку, кроме того сообщил Новак в ходе панельной дискуссии на РЭН-2022.

"Основная часть (экспорта нефти - ИФ) будет ориентирована на Азиатско-Тихоокеанский регион - Индия, Пакистан и другие страны. Но это, в том числе, и Африка, и Латинская Америка, то есть те, кто нуждается в наших энергетических ресурсах", - сообщил Новак, отвечая на вопрос ведущего сессии о переориентации потоков нефти, шедших ранее в Европу.

Он отметил, что транспортировка нефти будет осуществляться через существующие трубопроводы, а также порты Усть-Луга, Новороссийск и Приморск, мощности которых суммарно в ближайшей перспективе планируется расширить на 40 млн т.

США вместо обсуждения "потолка цен" на российскую нефть могли бы подумать о price cap на свой сжиженный природный газ, поставляемый в Европу, предложил Новак в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1". "Россия не будет поставлять тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, какой бы он ни был, $60 либо другой. Это вмешательство в рыночные инструменты. Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях", - сказал он.

"Российская валюта сегодня показывает рост, продолжая разворачиваться с четверга. Причиной роста может быть обычная консолидация после 9-дневного периода снижения. Поддержку рублю также могли оказать заявления Владимира Путина о завершении мобилизационных мероприятий в течение двух недель", - рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

"В рамках поиска равновесного курса иностранных валют рынок движется в противоположную сторону. Рубль корректирует падение последних двух недель, активность в секции все еще очень высока. Определенную поддержку рублю оказывают высокие цены на энергоносители", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"На российском валютном рынке рубль в пятницу демонстрировал укрепление практически с самого утра. Днем пара "доллар-рубль" "касалась" отметки 62,75 руб./$1, повторив дневной минимум предыдущего дня. Затем российская валюта чуть отступила, но лишь для того, чтобы в последующие часы развить успех. К окончания рабочего дня доллар торговался уже вблизи 62,25 руб./$1, а рубль таким образом отыграл большую часть потерь, наблюдавшихся в первой половине недели. Отметим, что укрепление рубля (особенно во второй половине дня) происходило на фоне заметного падения нефтяных котировок и укрепления индекса доллара. В первой половине дня часть участников торгов, вероятно, уже готовилась к предстоящему налоговому периоду (стартует в понедельник с уплаты обязательных страховых взносов) и заранее могла продавать валюту. В свою очередь, усилению роста рубля во второй половине дня могло поспособствовать выступление российского президента, которое, вероятно, несколько ослабило геополитические риски в глазах участников рынка", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 43,59 копейки, до 63,0558 руб./$1, и уменьшил курс евро на 12,08 копейки, до 62,4695 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в пятницу на 51,72 копейки по отношению к четвергу и составил 62,9894 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 62,18 копейки и составил 62,8771 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 804,967 млн, из которых $1 млрд 623,871 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 181,096 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" ослаб на 18,15 копейки, до 62,5228 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 14,44 копейки, до 62,4255 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR2 млрд 794,589 млн, из которых EUR371,443 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR2 млрд 423,146 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК продемонстрировали несущественные разнонаправленные изменения относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,02% и 8,07% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,16% годовых, ставка на срок 3 месяца, напротив, повысилась на 1 б.п. - до 8,25% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 3 б.п., понявшись до 8,31% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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