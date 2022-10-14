Рынок акций РФ завершил неделю консолидацией выше 1950п по индексу МосБиржи

Москва. 14 октября. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу консолидацией выше 1950 пунктов по индексу МосБиржи при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов; фактором стабилизации выступили заявления президента РФ Владимира Путина о скором завершении частичной мобилизации и отсутствии необходимости в новых массированных ударах по Украине.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1950,98 пункта (-0,2%), индекс РТС - 990,66 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,7%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 62,04 рубля (-1,6 рубля).

За неделю индекс МосБиржи вырос на 0,3%, индекс РТС просел на 1,4%, доллар подрос на 1,04 рубля.

Необходимости в массированных ударах по Украине в настоящее время нет, сейчас стоят другие задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. По его словам, если Киев "созреет" до переговоров, то будут востребованы посреднические усилия всех заинтересованных стран.

Кроме того, по словам Путина, никакой дополнительной мобилизации не планируется, в этом нет необходимости, а текущая частичная мобилизация будет завершена в течение двух недель.

Введение каких-либо войск, в том числе НАТО, на Украину и прямое столкновение с армией РФ является опасным шагом и может привести к катастрофе, считает Путин.

Подешевели в пятницу акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-3,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), "Московской биржи" (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, в пятницу российский рынок акций не демонстрировал единой идеи. Лучше рынка выглядели акции компаний телекоммуникационного сектора, не отставали бумаги предприятий сегмента электроэнергетики и нефтехимии. В то же время в преддверии выходных инвесторы выборочно фиксировали прибыль.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, во второй половине основной сессии снижение сменилось разнонаправленной динамикой индексов.

Акции "Интер РАО" поддержала новость о приобретении доли Siemens Energy в СП с "Силовыми машинами", а также принадлежавшего Siemens завода "Воронежский трансформатор". Бумаги X5 Retail (MOEX: FIVE) выросли после сообщения об увеличении числа новых магазинов, работающих по франшизе, на 30% г/г за январь-сентябрь. Расписки Ozon подросли на новости о планах развивать сеть пунктов выдачи в малых городах и селах (на первом этапе проекта "Домашний пункт", он будет доступен для 2,5 тыс. сел).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, индекс МосБиржи в конце недели консолидировался недалеко от 1950 пунктов, активность покупателей сдерживалась "фактором пятницы" в условиях сложного внешнерыночного и геополитического фона, а также рублевым укреплением и снижением нефти.

На котировки сырьевых товаров оказал давление сильный доллар после публикации накануне данных по росту потребительских цен в США в сентябре. Статистика усилила опасения более жестких действий со стороны ФРС в части денежно-кредитной политики.

На будущей неделе инвесторы продолжат следить за публикацией ключевых статданных. Определенное давление на рыночный сантимент может оказать старт учений НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень", которые продлятся до 30 октября.

Рынок акций РФ в краткосрочной перспективе останется в боковой консолидации. При этом в случае новых волн ослабления рубля, роста сырьевых цен и улучшения общего сантимента на рынках возможны попытки тестирования уровней выше 2000 пунктов по индексу МосБиржи. Впрочем, на предстоящей неделе компании начнут активно готовиться к налоговому периоду, продавая иностранную валюту для рублевых платежей, в связи с чем скорее будет доминировать умеренное укрепление рубля. В понедельник индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 1885-2015 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Лящук, укрепление рубля оказало давление на акции компаний сектора металлургии и горной добычи, но лучше рынка выглядела "Северсталь" благодаря неплохим операционным результатам. Компания в III квартале увеличила продажи стальной продукции на 38% относительно предыдущего квартала.

С одной стороны, индекс МосБиржи находится вблизи уровней 2017 года, и цены акций могут выглядеть привлекательными для покупок. Однако сильные факторы для роста сейчас отсутствуют. На следующей неделе индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 1900-2000 пунктов, полагает Лящук.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций после нескольких дней снижения (японский Nikkei 225 подскочил на 3,3%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,9%), но вернулись к снижению США (индексы теряют 0,5-1,7%).

Розничные продажи в США в сентябре не изменились относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста показателя на 0,2%, аналогичный подъем предусматривал прогноз Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в августе продажи выросли на 0,4%, ранее сообщалось об их росте на 0,3%.

Внимание рынка сосредоточено на сезоне корпоративной отчетности за III квартал в США, в пятницу вышли отчеты ряда крупнейших банков.

Американский банк Citigroup в III квартале сократил чистую прибыль на четверть и увеличил выручку на 6%, при этом оба показателя оказались выше ожиданий аналитиков.

Morgan Stanley (SPB: MS), один из крупнейших банков США, сократил чистую прибыль в третьем квартале 2022 года на 29%, выручку - на 12%, что оказалось хуже прогнозов.

Крупнейший банк США по объему активов JPMorgan в III квартале сократил чистую прибыль на 17%, однако прибыль в расчете на акцию и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Wells Fargo (SPB: WFC), лидер рынка ипотечного кредитования и второй по капитализации банк США, сократил чистую прибыль в III квартале на 31%, при этом выручка выросла на 4% и превзошла прогноз.

На нефтяном рынке цены в пятницу снижаются, завершая неделю в "минусе". Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $91,95 за баррель (-2,8% и +2,3% в четверг), ноябрьская цена WTI - $86,03 за баррель (-3,5% и +2,1% накануне).

Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в целях борьбы с высокой инфляцией приведет к спаду в американской экономике и ослаблению спроса на энергоносители. Теперь трейдеры ждут резкого подъема ставки Федрезерва на каждом из двух оставшихся заседаний текущего года, отмечает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-9,8% и -8,1% "префы"), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-8,6%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-4,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (+8%), VEON (MOEX: VEON) (+7,4%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+6,9%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+6,8%), акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+5,2% и +4,3% "префы"), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,5%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+2,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 23,79 млрд рублей (из них 5,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,26 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,82 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").