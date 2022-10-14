BCS Express понизил целевую цену акций "Газпрома" на 18%, до 260 руб. за штуку, и сохранил рекомендацию "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы убрали из нашей оценки "Газпрома" промежуточные дивиденды в размере 51 руб. на акцию, снизили краткосрочный прогноз экспорта и повысили оценку налогов в соответствии с обсуждаемым законопроектом. В результате мы снизили целевую цену на 18%, до 260 руб. с 340 руб. С учетом падения котировок примерно в размере промежуточного дивиденда в экс-дивидендную дату и после того, как более высокие оценки налогов срезали еще около 40 руб. с нашей целевой цены, избыточная доходность составляет 40%, что соответствует рекомендации "покупать". Потенциальный катализатор - контракт с Китаем на поставку газа по "Силе Сибири-2", который рано или поздно будет подписан, но поскольку сроки предсказать сложно, мы не закладываем этот фактор (экспорт 50 млрд куб. м газа) в наши финансовые прогнозы", - пишут аналитики.

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