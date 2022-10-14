Вероятно постепенное снижение цены акций Morgan Stanley к $73 - BCS Express

Вероятно постепенное снижение котировок акций Morgan Stanley к уровню $73 за штуку, полагает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"Публикация отчетности Morgan Stanley за третий квартал охладила пыл инвесторов. Котировки акций эмитента опустились вниз, обнулив рост, достигнутый ранее. Учитывая смешанные результаты, оказавшиеся слабее, чем у его коллеги JPMorgan, и ухудшающееся положение в экономике США, стоит ожидать постепенное снижение цены бумаг Morgan Stanley к уровню поддержки на $73", - указывает аналитик инвесткомпании.

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