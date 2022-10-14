"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НМТП с целью 5,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с целью 5,5рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,5%, стоп-приказ: 4,40 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Вице-премьер Александр Новак на Российской энергетической неделе сообщил, что правительство приняло решение об увеличении мощности портов и расшивке транспортной инфраструктуры для переориентации нефтяного экспорта, что является безусловным плюсом для "НМТП", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции начинает формировать восходящий тренд после отскока от сильной линии поддержки. Идея на рост бумаги с целью 5,5 руб. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 4,4 руб. риск на портфель составит 0,30%", - указывают в "Финаме".

"Новороссийский морской торговый порт" - российская компания, крупнейший портовый оператор, осуществляющая свою деятельность в морском порту города Новороссийска.

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