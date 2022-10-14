"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $49,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. с целью $49,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $39, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"14 октября Citigroup опубликует квартальный отчет. Ожидается рост выручки до $18,38 млрд и прибыль на акцию $1,49. Если отчетность превзойдет ожидания, а прогноз на следующий квартал будет благоприятным, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 5% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $39 риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

Citigroup Inc. - один из крупнейших международных финансовых конгломератов. Основой конгломерата является Citibank, ведущий деятельность с 1812 года.

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