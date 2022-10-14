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14 октября 2022 года 16:57
Котировки акций Северстали обладают потенциалом роста до 672 руб. - "Финам"
Котировки акций "Северстали" в целом обладают потенциалом роста до уровня 672 рубля за штуку (около 12%), считает аналитик "Финама" Алексей Калачев. "14 октября "Северсталь" представила неожиданно сильные производственные результаты третьего квартала 2022 года, которые могут означать, что отрасль, по-видимому, оттолкнулась от "дна" и приступила к восстановлению. Осталось дождаться публикации таких же отчетов "НЛМК" и "ММК", чтобы убедиться в этом. Судя по результатам, "Северсталь" успешно преодолела спад, вызванный беспрецедентным санкционным давлением, под которым оказалась, лишившись фактически всего европейского экспорта, приносившего компании ранее более трети всей выручки. По крайней мере объемные показатели показывают все признаки восстановления, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - При этом наш рейтинг по отрасли в целом и по акциям "Северстали" пока остается на уровне "хуже рынка". Вместе с тем можно отметить, что, вероятно, акции эмитента оценены рынком слишком пессимистично. С текущих позиций они могут отыграть вверх около 12% - примерно до 672 рублей за штуку". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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