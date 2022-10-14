Вероятно продолжение роста цены акций Delta Air в пятницу - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение роста котировок акций Delta Air Lines на торгах в пятницу, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Выручка Delta Air Lines в 3К22 оказалась на 8% выше консенсус-прогноза рынка, а чистая прибыль - на 1% ниже. При этом ориентир по чистой прибыли на 4К22 руководство озвучило на уровне $1-1,25 на акцию, то есть за год компания получит прибыль в $3,1 в расчете на акцию, что значительно выше ожидаемых рынком $2,64. По нашему мнению, 4%-ный рост котировок бумаг Delta в четверг не в полной мере учитывает позитивную новость, и мы ожидаем дальнейшего роста стоимости акций авиакомпании", - указывают эксперты в обзоре.

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