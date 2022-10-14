Рубль днем растет к доллару и евро на улучшении внешнего фона

Москва. 14 октября. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль растет к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений на внешних рынках после общемирового выхода из рисковых активов, наблюдавшегося накануне после публикации сентябрьских данных по потребительской инфляции в США.

Курс доллара США составил 62,64 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 99 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,04 руб./EUR1, подешевев на 69,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 85,73 копейки - до 62,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно повышается к доллару и евро в ходе дневных торгов благодаря улучшению отношения глобальных инвесторов к рисковым активам. После выхода в четверг данных по потребительской инфляции в США инвесторы активно распродавали активы, так как показатели повысили уверенность, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит быстрое ужесточение денежно-кредитной политики. Теперь трейдеры ждут резкого подъема ставки американским ЦБ на каждом из двух оставшихся заседаний текущего года, отмечает агентство Bloomberg. Однако затем участники торгов более спокойно оценили поступившие данные и приступили к фиксации прибыли, в том числе, с учетом конца недели.

Опубликованные накануне данные министерства труда США показали более слабое, чем ожидалось, замедление инфляции. Индекс CPI вырос в сентябре на 8,2% относительно того же месяца прошлого года - минимальными темпами за семь месяцев. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали замедление инфляции до 8,1% с августовских 8,3%.

Тем временем, базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорилась до максимальных с августа 1982 года 6,6% в годовом выражении с 6,3% месяцем ранее.

Влияние эффектов весеннего укрепления курса рубля постепенно исчерпываются, это, в частности, проявляется в замедлении удешевления электроники, бытовой техники, а также в возобновлении роста цен на импортируемые фрукты, говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляции.

Потребительские цены в сентябре выросли на 0,05% после трех месяцев снижения. С поправкой на сезонность их прирост составил 0,28%, отмечает ЦБ. В целом за III квартал снижение цен было незначительным.

"Месячный прирост цен остался меньше, чем год назад, поэтому показатель годовой инфляции замедлился до 13,68%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 11,0-13,0% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году", - говорится в комментарии ЦБ.

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в пятницу днем и могут завершить неделю падением на беспокойстве инвесторов по поводу перспектив спроса.

Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС приведет к спаду в американской экономике и ослаблению спроса на энергоносители. В то же время, рынок в ближайшее время не ждет роста спроса в Китае, считающемся одним из крупнейших потребителей нефти в мире. Власти страны ужесточили антиковидную политику на этой неделе в преддверии 20-го съезда Коммунистической партии Китая, который стартует на этих выходных.

Официальный представитель МВФ в КНР Стивен Барнетт сообщил агентству Bloomberg, что не ждет отмены жестких мер Пекина по борьбе с коронавирусом до второго полугодия следующего года.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составляет $92,93 за баррель, что на 1,73% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,93%, до $87,39 за баррель.

С начала недели Brent потеряла в цене 4,7%, WTI - 5,3%.

Экспорт нефти из России по итогам 2022 года может вырасти на 8%, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе панельной дискуссии в рамках РЭН-2022

"Мы в этом году ожидаем, если говорить про нефтяную отрасль, даже выше объемы добычи по сравнению с прошлым годом. Не на много, но выше. Экспорт будет выше примерно на 8%", - сообщил Новак.

"Наши нефтяные компании смогли переориентироваться на новые рынки, смогли наладить новые логистические цепочки, соответственно, найти новые механизмы оплаты, в том числе переходы на расчеты в национальные валюты. Мы сейчас видим стабильную ситуацию и по обеспечению внутреннего рынка, и по реализации на экспорт", - добавил вице-премьер.

Ранее Новак сообщил, что добыча нефти в РФ по итогам 2022 года может составить 525-530 млн т.

Невостребованная Европой российская нефть будет переориентирована на экспорт не только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в Африку и Латинскую Америку, кроме того, сообщил Новак в ходе панельной дискуссии на РЭН-2022.

"Основная часть (экспорта нефти - ИФ) будет ориентирована на Азиатско-Тихоокеанский регион - Индия, Пакистан и другие страны. Но это, в том числе, и Африка, и Латинская Америка, то есть те, кто нуждается в наших энергетических ресурсах", - сообщил Новак, отвечая на вопрос ведущего сессии о переориентации потоков нефти, шедших ранее в Европу.

Он отметил, что транспортировка нефти будет осуществляться через существующие трубопроводы, а также порты Усть-Луга, Новороссийск и Приморск, мощности которых суммарно в ближайшей перспективе планируется расширить на 40 млн т.

США вместо обсуждения "потолка цен" на российскую нефть могли бы подумать о price cap на свой сжиженный природный газ, поставляемый в Европу, предложил Новак в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1". "Россия не будет поставлять тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, какой бы он ни был, $60 либо другой. Это вмешательство в рыночные инструменты. Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях", - сказал он.

"После выхода данных по инфляции в США, утвердивших ожидания инвесторов в жесткой позиции ФРС по процентной ставке, на глобальном валютном рынке преобладают покупки доллара. (. . .) Однако на российском валютном рынке пара "доллар-рубль" снижается второй день подряд. Лишь на открытии доллар предпринял попытку продвинуться к 64 руб., однако все последующие часы постепенно корректировался. К середине дня американская валюта торговалась ниже 62,8 руб., обновив минимум предыдущего дня. По всей видимости, даже в периоды активных покупок USD на глобальном рынке, участники российского рынка по-прежнему избегают чрезмерно наращивать позиции в долларах, опасаясь реализации санкционных рисков в отношении валютной ликвидности на счетах. Также не исключено, что курс вблизи 64 руб. показался привлекательным ряду участников рынка для продажи валюты в преддверии очередного налогового периода (в понедельник пройдут окончательные расчеты по уплате страховых взносов). Днем в пятницу рынок будет следить за данными по розничным продажам в США, однако они, вероятно, не изменят существенным образом картину на локальном валютном рынке, и рублю удастся закрыться в плюсе, отыграв еще часть позиций, утраченных в первой половине недели", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль стабилизировался и может начать укрепляться. Экспортеры продолжали активно продавать иностранную валюту, а ситуация с долларовой ликвидностью существенно улучшилась. (. . .) На глобальном рынке в центре внимания была инфляция в США за сентябрь. Она оказалась выше ожиданий, в результате чего возникла рискофобия и доллар глобально укрепился. Но эта ситуация длилась недолго, и рискованные активы отыграли потери, как и большинство валют по отношению к доллару США. Вероятно, это было вызвано закрытием коротких позиций по рискованным активам ввиду фиксации прибыли. Сегодня утром рубль остается около 63,5 за доллар. Похоже, в течение дня он вновь сможет начать дорожать при поддержке экспортеров и закрепится около 62,5 за доллар. В центре внимания будет саммит глав стран СНГ", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК продемонстрировали несущественные разнонаправленные изменения относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 8,02% и 8,07% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,16% годовых, ставка на срок 3 месяца, напротив, повысилась на 1 б.п. - до 8,25% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 3 б.п. - до 8,31% годовых.