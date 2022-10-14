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Главная  /  Мнения аналитиков  /  S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, на уровне 3580-3680п - Freedom Finance Global
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14 октября 2022 года 15:36

S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, на уровне 3580-3680п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3580-3680 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Торговая сессия 13 октября показала, что, несмотря на публикацию негативных макроданных, инициатива на рынке остается за "быками". S&P 500 смог пробить линию поддержки на уровне 3499 пунктов, но не задержался на отрицательной территории. Такое позитивное движение может рассматриваться как возможность для спекулятивных покупок на горизонте одной-трех недель, в течение которых индекс, вероятно, будет двигаться в сторону 50-дневной скользящей средней", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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