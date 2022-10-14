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14 октября 2022 года 14:17

Отчетность Северстали демонстрирует постепенную адаптацию к сложным условиям - ПСБ

Отчетность "Северстали" демонстрирует постепенную адаптацию к сложным условиям, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Северсталь" представила операционные результаты за III кв. 2022 г. и 9 мес. Очевидно, что в 3 кв. компания смогла адаптироваться под сложные условия, перенастроила сбыт и перенаправила поставки, смогла нарастить производство и продажи, - пишут эксперты банка. - За 9 мес. результаты похуже: производство стали сократилось на 8% г/г, до 7,9 млн т (давление оказали ремонтные работы во 2 кв. и ограниченная загрузка электродуговых печей), снизились продажи продукции с высокой добавленной стоимостью на 2% г/г, до 3,6 млн т, и ее доля уменьшилась до 44%".

"Северсталь" сообщила, что финансовые результаты в текущих сложных условиях раскрыты не будут, что , на взгляд аналитиков, ожидаемо, но несколько негативно для инвесторов. "С учетом того, что продуктовая структура портфеля продаж "Северстали" претерпела изменения, а цены на сталь снизились, плюс укрепился рубль, выросли транспортные расходы и тарифы, нетрудно понять, что финансовые результаты компании оказались под давлением, - подчеркивается в комментарии. - Акции "Северстали" по факту выхода операционных результатов отреагировали ростом на 3%, но затем стабилизировались. Мы считаем, что в целом отчет неплохой, но период адаптации у компании трудный и неминуемо ведет к просадке финансовых результатов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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