Бумаги XPeng привлекательны для вложений в краткосрочной перспективе - Freedom Finance Global

Бумаги XPeng привлекательны для вложений в краткосрочной перспективе, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков.

"Компания торгуется более дешево в сравнении с основными китайскими конкурентами. Текущая рыночная оценка (около $8,5 млрд) соответствует двум годовым выручкам XPeng, тогда как капитализация Li Auto и NIO превышает в каждом случае три годовых оборота при схожей динамике продаж. При этом денежные средства и их эквиваленты на балансе XPeng на конец II квартала составляли $4,8 млрд, а чистый долг был отрицательным. Таким образом, компания обеспечена достаточным количеством ликвидности для того, чтобы продолжать наращивать объемы выпуска. Полагаем, что в краткосрочной перспективе бумаги XPeng будут привлекательны для вложений, поскольку в IV квартале компания, вероятнее всего, сможет заметно улучить операционные показатели", - пишет эксперт.

XPeng Inc. - одна из ведущих китайских компаний, занимающаяся производством умных электромобилей, которые оснащены различными системами помощи водителю (ADAS).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.