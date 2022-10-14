Нефтяные фьючерсы могут закончить неделю выше $95/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Нефтяные фьючерсы могут закончить неделю выше $95 за баррель Brent, если недельные данные по числу буровых установок в США покажут очередное снижение, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Четверг фьючерсы на нефть марки Brent закончили ростом на 2,29% до $94,57/барр. Еще более сильный рост котировок сдерживался публикаций недельных данных по запасам от Минэнерго США. Они указали на рост запасов нефти за неделю сразу на 9,88 млн барр. - максимальными темпами с марта 2021г. Аналитики ожидали рост запасов нефти лишь на 1,75 млн барр., запасы бензина при этом за неделю выросли против ожиданий их снижения. Статистика из Китая не оказывает заметного влияния на динамику нефтяных котировок. В пятницу вечером будут опубликованы традиционные недельные данные по числу буровых установок в США. На прошлой неделе общее число установок неожиданно снизилось - если такая динамика продолжится, то фьючерсы Brent могут закончить пятницу выше $95/барр.", - пишут эксперты банка.

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