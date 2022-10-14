Цена нефти, скорее всего, стабилизируется в диапазоне $90-98/барр. в ближайшей перспективе - "Финам"

Цена нефти, скорее всего, стабилизируется в диапазоне $90-98 за баррель Brent в ближайшей перспективе, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"После бурного роста нефтяных цен на предыдущей неделе на этой мы видим умеренную коррекцию: около -3,5% с начала недели. В пятницу утром котировки пробовали продолжить рост после подъема более, чем на 2% в четверг. Очевидно, что в ближайшей перспективе нефть стабилизируется в диапазоне $90-98/барр. С одной стороны, МЭА и ОПЕК на этой неделе отразили снижение спроса на нефть в 4-м квартале. С другой стороны ОПЕК+ сокращает свою добычу. В совокупности эти факторы не должны дать нефти сильно упасть или вырасти в ближайший месяц", - отмечает эксперт.

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