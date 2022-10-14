"Финам" снизил прогнозную цену акций Kuaishou Technology до HKD59,9

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций Kuaishou Technology с 92,15 до 59,90 гонконгских доллара (HKD) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 25,7% от текущего уровня, в связи с коррекцией на фондовом рынке Гонконга, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

В оценку заложен геополитический дисконт в 20%, говорится в комментарии.

Рейтинг "покупать" для этих бумаг был подтвержден экспертами.

"Цена акций Kuaishou с начала июля потеряла почти 50%, вдвое больше гонконгского индекса Hang Seng. Однако с точки зрения фундаментального анализа такая динамика акций неоправданна. Компания отчиталась за 2К22 гораздо лучше других представителей техсектора, в том числе бигтехов, и это позволяет говорить об устойчивости компании к макроэкономической и геополитической турбулентности. Мы сохраняем оптимизм в отношении перспектив эмитента, так как компания постепенно увеличивает свою долю на рынках рекламы и развлечений, пока бигтехи стараются "ублажить" регуляторов и избавиться от их надзора. С 12 октября "СПб биржа" запустила торги 42 новыми гонконгскими акциями, в числе которых оказались и бумаги Kuaishou. И хотя компания еще не так сильно известна в кругу частных инвесторов, она определенно заслуживает внимания", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Kuaishou Technology - китайская технологическая компания, разработчик развлекательных приложений для создания, просмотра и стриминга видеоконтента, проведения прямых трансляций, социального общения и взаимодействия с брендами.

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