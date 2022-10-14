Рост рынка акций РФ после позитивного открытия прекратился, индекс МосБиржи просел из-за укрепления рубля

Москва. 14 октября. Рост рынка акций РФ утром в пятницу прекратился после позитивного открытия вслед за отскоком внешних фондовых площадок за счет массированного закрытия коротких позиций после затяжного снижения; индекс МосБиржи просел в район 1950 пунктов из-за укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 1951,73 пункта (-0,2%, утренний максимум - 1965,77 пункта), индекс РТС - 974,48 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 63,11 рубля (-0,53 рубля).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,7%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, вполне естественная устойчивость инфляционного фона в Америке, вызванная в значительной степени структурным и геополитическим характером, сохранится в ближайшие месяцы, позволяя ФРС продолжить повышение ключевой ставки анонсированными темпами, пока рынок труда в стране крепок, а ситуация в финансовом секторе контролируема. В частности, на заседании 1-2 ноября регулятор почти наверняка повысит ставку на 75 б.п., что уже и так, судя по фьючерсам на ставку ФРС, инвесторами учитывается. В результате инвесторы, не увидев дополнительного негатива, предпочли откупить перепроданный рынок акций.

В пятницу мировые рынки активно догоняют Америку. Позитивный внешний фон, а также техническая картина оказывают поддержку индексу МосБиржи, однако негативным фактором выступает укрепление рубля. Пока актуальным остается диапазон 1950-2000 пунктов, полагает Локтюхов.

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" полагают, что российский рынок акций в краткосрочной перспективе останется в боковой консолидации - драйверов для роста пока нет, несмотря на позитивный внешний фон. К тому же геополитическая напряженность усиливает фактор осторожности перед выходными. В США продолжается сезон отчетности, который может добавить волатильности. Из статистики выйдет сальдо торгового баланса ЕС, пройдет заседание Еврогруппы, в США инвесторы оценят данные по розничным продажам и индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, желание зафиксировать прибыль по акциям может возрасти под вечер пятницы.

Накануне мировые фондовые площадки и нефть отреагировали локальным падением на публикацию негативных данных по инфляции в США. Однако от отметки 3500 пунктов по индексу S&P 500 произошел резкий разворот вверх, что большей частью было вызвано закрытием "шортов". В пятницу растут американские фьючерсы, но нефть стабильна, поэтому особых драйверов для активизации покупок российских акций широким фронтом нет.

В целом не исключено, что из-за напряженной геополитической ситуации желание зафиксировать прибыль и закрыть маржинальные "лонги" под вечер возрастет. Но при нейтральном новостном фоне сильного падения индекса МосБиржи не ожидается, скорее всего, ближайшие дни он будет проводить в консолидации около отметки 1950 пунктов, полагает Антонов.

В США индексы акций накануне завершили торги ростом на 2,2-2,8%, отскок Dow Jones (+2,8%) стал рекордным с ноября 2020 года, хотя в начале сессии индикаторы снижались. Индикатор Dow впервые в истории прибавил более 800 пунктов по итогам сессии, в течение которой он падал более чем на 500 пунктов, отмечает MarketWatch.

Инвесторы оценивали данные Минтруда США, показавшие, что потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе, обновив рекорд с 1982 года.

Теперь внимание рынка будет сосредоточено на сезоне корпоративной отчетности за III квартал, в пятницу выйдут показатели Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley (SPB: MS), Wells Fargo (SPB: WFC).

В пятницу в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций после нескольких дней снижения (японский Nikkei 225 подскочил на 3,3%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,9-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Инвесторы также оценивают сентябрьские данные по изменению цен потребителей и производителей в Китае.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на 2,5% в августе, аналитики в среднем также ожидали ускорения темпов роста до 2,8%, по данным Trading Economics. Темпы повышения стали максимальными с апреля 2020 года.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце выросли на 0,9% в годовом выражении - минимальными темпами за 20 месяцев. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал замедление роста в сентябре до 1% с 2,3% в июле. Индекс PPI опустился на 0,1% относительно предыдущего месяца (-1,2% в августе).

На нефтяном рынке цены утром в пятницу слабо растут, но завершают неделю в "минусе". Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $94,69 за баррель (+0,1% и +2,3% в четверг), ноябрьская цена WTI - $89,33 за баррель (+0,3% и +2,1% накануне).

Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в целях борьбы с высокой инфляцией приведет к спаду в американской экономике и ослаблению спроса на энергоносители. Теперь трейдеры ждут резкого подъема ставки Федрезерва на каждом из двух оставшихся заседаний текущего года, отмечает агентство Bloomberg.

Поддержку рынку в четверг оказали данные Минэнерго США о неожиданном и резком сокращении запасов дистиллятов в стране. Резервы на прошлой неделе снизились на 4,85 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их увеличения на 2 млн баррелей. При этом запасы нефти в стране выросли на 9,88 млн баррелей, бензина - на 2,02 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-7,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,3% и -1,9% "префы"), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3,3%).

Лидерами роста выступили акции "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+6,6%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+5%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,9%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 4,046 млрд рублей (из них 0,685 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 0,519 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 0,517 млрд рублей на акции "Яндекса").