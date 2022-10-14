Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций МТС на уровне "покупать"

"Инвестиционной банк Синара" сохраняет рейтинг акций "МТС" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика банка Константина Белова.

"МТС планирует до конца этого года или в начале следующего представить дивидендную политику на 2022-2024гг. Среди рассматриваемых вариантов - более частая выплата дивидендов. В этом году компания утвердила щедрые итоговые дивиденды за прошлый год в размере 33,85 руб. на акцию, но предупредила, что не выплатит промежуточные в 2022г. По нашему мнению, "МТС" останется в числе наиболее привлекательных российских эмитентов с точки зрения дивидендных выплат. Бизнес-модель компании показала себя довольно устойчивой в сегодняшних непростых условиях, позволяя "МТС" генерировать неплохой свободный денежный поток. При этом дивиденды "МТС" остаются главным источником наличности для материнской структуры (АФК "Система")", - пишет эксперт банка.

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