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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций МТС на уровне "покупать"
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14 октября 2022 года 11:16
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций МТС на уровне "покупать"
"Инвестиционной банк Синара" сохраняет рейтинг акций "МТС" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика банка Константина Белова. "МТС планирует до конца этого года или в начале следующего представить дивидендную политику на 2022-2024гг. Среди рассматриваемых вариантов - более частая выплата дивидендов. В этом году компания утвердила щедрые итоговые дивиденды за прошлый год в размере 33,85 руб. на акцию, но предупредила, что не выплатит промежуточные в 2022г. По нашему мнению, "МТС" останется в числе наиболее привлекательных российских эмитентов с точки зрения дивидендных выплат. Бизнес-модель компании показала себя довольно устойчивой в сегодняшних непростых условиях, позволяя "МТС" генерировать неплохой свободный денежный поток. При этом дивиденды "МТС" остаются главным источником наличности для материнской структуры (АФК "Система")", - пишет эксперт банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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