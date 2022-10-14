Снижение доходности ОФЗ может продолжиться в пятницу - ПСБ

Снижение доходности ОФЗ может продолжиться в пятницу, чему поспособствует позитив на глобальных рынках, восстановление нефтяных цен и укрепление рубля, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Эксперт отмечает, что в четверг инвесторы активизировали покупки ОФЗ. Доходность гособлигаций по всей кривой снизилась в среднем на 8 б.п. Инвесторы позитивно отреагировали на недельную статистику по замедлению инфляции в РФ до 13,4% г/г по сравнению с 13,7% в конце сентября и 14,3% в августе.

Также аналитик обращает внимание на замедление оттока наличных из банков до уровня августа и увеличение структурного профицита ликвидности в банковском секторе с 1,0 до 1,6 трлн руб. на этой неделе. Совокупность данных факторов, на взгляд Монастыршина, снижает вероятность повышения ставки ЦБР на заседании 28 октября.

"Нейтральный сигнал А. Заботкина на этой неделе также способствует усилению ожиданий сохранения ставки ЦБР на уровне 7,5%, что поддерживает спрос на подешевевшие за последние три недели ОФЗ. В пятницу с утра на глобальных рынках преобладают позитивные настроения, что вместе с восстановлением нефтяных цен и укреплением рубля может способствовать продолжению покупок ОФЗ", - указывает эксперт банка.

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