Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США, Китая и еврозоны; результаты "Северстали":

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за октябрь;

- Розничные продажи в США за сентябрь;

- Товарно-материальные запасы в США в августе;

- Торговый баланс Китая за сентябрь и еврозоны за август;

- Индекс потребительских цен и индекс цен производителей в Китае в сентябре;

- Финансовые и операционные результаты "Северстали" за третий квартал 2022 года.

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