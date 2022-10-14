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14 октября 2022 года 10:05

Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США, Китая и еврозоны; результаты "Северстали":

- Индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за октябрь;

- Розничные продажи в США за сентябрь;

- Товарно-материальные запасы в США в августе;

- Торговый баланс Китая за сентябрь и еврозоны за август;

- Индекс потребительских цен и индекс цен производителей в Китае в сентябре;

- Финансовые и операционные результаты "Северстали" за третий квартал 2022 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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