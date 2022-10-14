Индекс Мосбиржи откроет торги в пятницу ростом на 0,2-1% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу ростом в пределах 0,2-1%, в диапазоне 1965-1980 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Позднее он будет вполне способен продолжить повышение в район 1980-1990 пунктов, считает эксперт.

Ближайшими поддержками для него выступят уровни 1950, 1940 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 1990, 2000 пунктов, указывает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.