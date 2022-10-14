Возможна консолидация индекса Мосбиржи около 1950п в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Возможна консолидация индекса Мосбиржи около уровня 1950 пунктов в ближайшие торговые сессии в случае нейтрального новостного фона, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций за основную сессию в четверг сумел подрасти на 0,18%, на вечерних торгах подъем продолжился, но темпы его были незначительными по сравнению с мощным отскоком Америки. В пятницу утром американские фьючерсы растут примерно на 0,7%, но нефть стабильна, поэтому особых драйверов для активизации покупок российских акций "широким фронтом" нет, - отмечает эксперт. - В целом не исключаем, что в связи с очень напряженной геополитической ситуацией желание зафиксировать прибыль и закрыть маржинальные "лонги" под вечер возрастет. Но при нейтральном новостном фоне сильного падения индекса Мосбиржи не ждем, скорее всего, ближайшие дни он будет проводить в консолидации около отметки 1950 пунктов. Но повторяем, это все будет при неухудшении геополитической ситуации".

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