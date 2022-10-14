Рубль, вероятно, останется около уровня 63,5 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, останется около уровня 63,5 руб./$1 на торгах в пятницу, диапазон для евро - 62,5-63,5 руб./EUR1, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Пара доллар/рубль в пятницу утром пытается продолжить откат, в то время как евро, напротив, чуть дорожает, пытаясь выйти выше 63 руб./EUR1. Мы по-прежнему не видим значимых факторов для направленного движения валют в паре с рублем. Ждем, что доллар в пятницу продолжит проторговывать середину нашего текущего целевого диапазона 62-65 руб./$1, ценовой ориентир для евро на день - 62,5-63,5 руб./EUR1", - указывает аналитик в комментарии.

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