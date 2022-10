Dow Jones подскочил максимально за 2 года

Уолл-стрит завершила волатильные торги четверга ростом. Фондовые индексы стран АТР уверенно повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть незначительно повышаются на торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы, падавшие в начале торгов в четверг, завершили сессию существенным ростом, причем для индекса Dow Jones подъем стал рекордным с ноября 2020 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 827,87 пункта (2,8%) и составил 30038,72 пункта. Индикатор впервые в истории прибавил более 800 пунктов по итогам сессии, в течение которой он падал более чем на 500 пунктов, отмечает MarketWatch.

Standard & Poor''s 500 повысился на 92,88 пункта (2,6%) - до 3669,91 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 232,05 пункта (2,2%) и составил 10649,15 пункта.

Инвесторы оценивали данные Минтруда США, показавшие, что потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе, обновив рекорд с 1982 года.

Изначально трейдеры восприняли данные как "еще один шаг по направлению к Армагеддону, но затем они сделали шаг назад и решили, что в значительной мере все это уже заложено в котировки", отметил старший рыночный стратег B. Riley Wealth Management Арт Хоган.

Теперь внимание рынка будет все больше переключаться на сезон корпоративной отчетности, добавил эксперт. А некоторые крупные компании, уже отчитавшиеся за минувший квартал, продемонстрировали неплохие результаты.

Все 30 компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones, завершили торги в плюсе. Лидерами роста среди компонентов индекса стали бумаги банка JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (+5,6%) и сети аптек Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA).

Акции Walgreens подорожали на 5,4%. Аптечная сеть зафиксировала снижение выручки в четвертом финансовом квартале, однако выручка все же оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Цена бумаг Delta Air Lines (SPB: DAL) выросла на 4%. Одна из крупнейших авиакомпаний в США в третьем квартале получила выручку, которая оказалась лучше показателя аналогичного периода допандемийного 2019 года и прогноза рынка.

Котировки акций Domino''s Pizza Inc. (SPB: DPZ) подскочили на 10%. Американская сеть пиццерий в третьем квартале 2022 финансового года снизила чистую прибыль, однако показатель выручки превзошел консенсус-прогнозы.

Стоимость акций американской сети супермаркетов Albertsons Cos. Inc. взлетела на 11,5% после сообщения агентства Bloomberg о том, что компания ведет переговоры о слиянии с более крупным конкурентом Kroger Co. (SPB: KR).

Бумаги стримингового сервиса Netflix Inc. (SPB: NFLX) подорожали на 5,3% на новости, что компания в ноябре планирует запустить более дешевую подписку, которая будет стоить всего $6,99 в месяц, но будет включать обязательные для просмотра рекламные ролики.

Рыночная стоимость BlackRock (SPB: BLK) повысилась на 6,6%. Крупнейшая компания в мире по объему активов под управлением сократила чистую прибыль в третьем квартале на 16,4%, однако скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Даже капитализация Applied Materials (SPB: AMAT) выросла на 4,9%, хотя один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов ухудшил прогноз выручки на четвертый финансовый квартал.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно повышаются на торгах в пятницу после нескольких дней снижения на этой неделе.

Гонконгский Hang Seng к 8:25 мск подскочил на 3,5%. Индикатор снижался шесть сессий подряд, после чего оказался на минимальной отметке за последние 11 лет. Китайский индекс Shanghai Composite между тем прибавил 1,8%.

В Гонконге наиболее активно дорожают акции биофармацевтических компаний: бумаги Wuxi Biologics Inc. прибавляют 12,4%, Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) Ltd. - 8,2% и CSPC Pharmaceutical Group Ltd. - 6%.

Кроме того, в лидеры роста котировок выходят акции девелоперских компаний: Country Garden Services Holdings Co. Ltd. дорожает на 9%, Longfor Group Holdings Ltd. - на 5,7%.

Инвесторы также оценивают сентябрьские данные по изменению цен потребителей и производителей в Китае.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 2,8% в годовом выражении после подъема на 2,5% в августе, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем также ожидали ускорения темпов роста до 2,8%, по данным Trading Economics. Темпы повышения стали максимальными с апреля 2020 года.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце выросли на 0,9% в годовом выражении - минимальными темпами за 20 месяцев. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал замедление роста в сентябре до 1% с 2,3% в июле. Индекс PPI опустился на 0,1% относительно предыдущего месяца (-1,2% в августе).

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 мск выросло на 3,3%.

Акции крупнейшего ритейлера одежды в Азии Fast Retailing Co. подскочили на 8%. Чистая прибыль компании за фингод, который завершился 31 августа, подскочила на 61%, выручка - на 7,9%. Fast Retailing ожидает увеличения операционной прибыли на 18% в текущем фингоду.

Лидерами роста котировок выступают также бумаги IT компании NTT Data Corp. (+5,6%) и фармацевтической Daiichi Sankyo Co. Ltd. (+5,5%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 мск прибавил 2,3%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. растут на 2,2%, стоимость автопроизводителя Kia Corp. повысилась на 1,2%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,75%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP поднялась на 2%, в то время как акции ее конкурента Rio Tinto подорожали на 1,1%.

Цены на нефть незначительно повышаются на торгах в пятницу, но завершают неделю в минусе.

Давление на рынок оказывают растущие ожидания, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) приведет к спаду в американской экономике и ослаблению спроса на энергоносители.

Опасения рынка усилились после публикации накануне данных Минтруда США, показавших более медленное, чем ожидалось, ослабление темпов инфляции. Теперь трейдеры ждут резкого подъема ставки Федрезервом на каждом из двух оставшихся заседаний текущего года, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК в пятницу составляет $94,6 за баррель, что на $0,03 (0,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $2,12 (2,3%), до $94,57 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,08 (0,09%), до $89,19 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,84 (2,1%), до $89,11 за баррель.

Поддержку рынку в четверг оказали данные министерства энергетики США о неожиданном и резком сокращении запасов дистиллятов в стране. Резервы на прошлой неделе снизились на 4,85 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их увеличения на 2 млн баррелей.

Запасы нефти в стране выросли на 9,88 млн баррелей, бензина - на 2,02 млн баррелей.

"Трейдеры начинают серьезно беспокоиться в связи со снижением запасов дистиллятов, учитывая, что приближается зимний сезон, - отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch. - Спад на рынке, обусловленный ожиданиями дальнейшего подъема ставки ФРС и укрепления доллара, сменился ростом в четверг, когда рынок осознал тот факт, что запасы дистиллятов находятся на опасно низком уровне".