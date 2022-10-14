Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 14 октября. Доллар США и юань стабильны на "Московской бирже" на старте торгов в пятницу утром, сделок с евро в первые минуты не было, рубль не меняется к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,4-63,45 руб./$1, по итогам третьей минуты торгов курс американской валюты составил 64,4 руб./$1 (-23 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 9 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань на "Московской бирже" по данным на 7:03 мск не изменился относительно уровня предыдущего закрытия, он стоил 8,69 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта стабильна в ожидании новых драйверов к движению. Цены на нефть в пятницу утром слегка снижаются в рамках коррекции после заметного роста накануне, при этом мировые рынки показывают позитивную динамику. Компании-экспортеры приступили к подготовке к старту налогового периода месяца с учетом благоприятного валютного курса.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $94,36 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $88,94 за баррель, что на 0,19% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу растут: японский Nikkei 225 поднимается на 3,5%, гонконгский Hang Seng - на 2%, южнокорейский Kospi - на 3,49%, китайский CSI 300 - на 2,61%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,9%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,74%.

Американские фондовые индексы, падавшие в начале торгов в четверг, завершили сессию существенным ростом, причем для индекса Dow Jones подъем стал рекордным с ноября 2020 года.

Инвесторы оценивали данные Минтруда США, показавшие, что потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе, обновив рекорд с 1982 года.