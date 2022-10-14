Катализаторов существенного роста нефтяных цен на краткосрочном горизонте нет - BCS Express

Катализаторов для существенного роста котировок нефти на краткосрочном горизонте не наблюдается, вероятен переход в боковик, считают аналитики BCS Express.

"Цены на нефть в четверг подскочили на фоне роста других рисковых активов после данных об инфляции в США. Также поддержку могли оказать данные от EIA, которые имели смешанный характер, и призывы Байдена к местным переработчикам воздержаться от экспорта бензина и дизельного топлива. Сдерживающее влияние оказывало понижение прогнозов по спросу от МЭА. Катализаторов для существенного роста на краткосрочном горизонте не наблюдается, поэтому временно вероятен переход в боковик", - отмечают эксперты в комментарии.

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