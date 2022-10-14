Краткосрочные перспективы рынка акций РФ нейтральные - BCS Express

Краткосрочные перспективы российского рынка акций нейтральные, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Российский рынок акций в четверг показал смешанную динамику. Индекс Мосбиржи в моменте попробовал продолжить подъем, но в итоге остался около 1950 пунктов, перейдя в фазу боковой консолидации. Вместе с амплитудой колебаний по-прежнему падают и торговые обороты. В пятницу эта ситуация вряд ли поменяется, хотя общий фон и располагает к росту. Краткосрочный взгляд на ближайшие перспективы рынка нейтральный. Отметим слабую реакцию наших "голубых фишек" на резкий отскок ключевых западных площадок и рынка нефти", - пишет аналитик инвесткомпании.

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