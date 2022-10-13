.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль завершил торги четверга ростом к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,05%
В сентябре потребительские цены подросли на 0,05% после снижения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 13,7%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.
 
Медиарейтинг банков за сентябрь 2022 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за сентябрь 2022 года. Сентябрь 2022 года не принес изменений в тройке лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих...
 
Малый бизнес просит ввести мораторий на новые обязательные требования
Деловое объединение "Опора России" (представляет интересы малого и среднего бизнеса) обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой наложить мораторий на введение новых обязательных требований к деятельности организаций со следующего...
 
Спрос на зимние туры вышел на уровень прошлого года
Объем бронирований зимних и новогодних туров по России уже вышел на уровень прошлого года, а по некоторым зарубежным направлениям даже превышает его, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии. Путешествия по России пользуются спросом...
 
13 октября 2022 года 19:48

Рубль завершил торги четверга ростом к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 13 октября. Доллар США и евро понизились на "Московской бирже" по итогам четверга, рубль вырос к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 63,63 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 79 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,74 руб./EUR1, подешевев на 1,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,1 копейки - до 63,23 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрос к доллару и евро по итогам дня, поддержку ему оказали цены на нефть, растущие после падения по итогам трех сессий подряд. При этом рубль укрепился, несмотря на сильное ухудшение настроений на мировом рынке из-за данных по инфляции в США, так как компании-экспортеры приступили к подготовке к старту налогового периода месяца с учетом благоприятного валютного курса.

Крупнейшими продавцами валюты на рынке остались системно значимые кредитные организации (СЗКО), в сентябре они нарастили продажу валюты до 693,6 млрд рублей с 431,1 млрд рублей в августе, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном Банком России.

СЗКО являются основным агентом по реализации валютной выручки экспортеров. Объем чистой продажи валюты крупнейших экспортеров в сентябре вырос до $21 млрд c $20,8 млрд в августе.

Основными нетто-покупателями валюты на бирже оставались банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров, а также других клиентов с целью осуществления ими международных переводов. Объем покупок валюты данной категории участников в сентябре значительно вырос и составил 544,3 млрд рублей по сравнению с 320,5 млрд рублей в августе.

ЦБ отмечает, что также значительные объемы валюты приобретали дружественные нерезиденты - 129,5 млрд рублей в сентябре против 35,7 млрд рублей в августе. С начала года эта группа участников постепенно наращивает покупки долларов США и евро, что может быть связано с активизацией валютных расчетов российских граждан через банковские системы дружественных стран, полагает регулятор.

Физические лица на биржевом валютном рынке в сентябре приобрели валюту на общую сумму 139,4 млрд рублей (в августе - 68 млрд рублей), из них юаней - 22,7 млрд рублей. На внебиржевом рынке (покупки через крупнейшие банки) ситуация была обратной: за сентябрь долларов и евро было продано на сумму 161,8 млрд рублей. В целом за месяц на биржевом и внебиржевом рынках физические лица продали валюту на сумму 22,4 млрд рублей.

Участники глобального рынка оценивают данные Минтруда США, которые свидетельствуют лишь о незначительном замедлении инфляции в сентябре.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, показали данные Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.

В помесячном исчислении индекс увеличился на 0,4%, хотя аналитики ждали подъема на 0,2%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе, обновив рекорд с 1982 года.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать протокол сентябрьского заседания ФРС.

Руководителей ФРС больше беспокоит риск неприемлемо высокой инфляции, чем чрезмерное повышение ставок, свидетельствует протокол. Федрезерв на этом заседании повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 3-3,25% годовых. Решение было принято единогласно всеми 12 голосующими членами Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС.

Таким образом, американский ЦБ поднял базовую ставку на 75 б.п. по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне с финансового кризиса 2008 года.

Кроме того, ФРС сигнализировала о намерении продолжить повышение стоимости кредитования быстрыми темпами до конца текущего года, что стало сюрпризом для рынка, отмечает MarketWatch.

Следующее заседание FOMC назначено на 1-2 ноября. До конца текущего года пройдет еще одна встреча представителей ФРС, она состоится 13-14 декабря.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в ходе мероприятия Института международных финансов (IIF) в среду, что экономика еврозоны продолжает расти и пока не находится в рецессии, сообщило агентство Bloomberg. Она отметила, что повышение ставок является наиболее эффективным инструментом ЕЦБ, подтвердив при этом продолжающиеся переговоры в руководстве относительно сокращения объема активов на его балансе.

Цены на нефть продолжают расти в четверг, несмотря на данные о резком росте запасов этого топлива в США на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг составляет $94,42 за баррель, что на 2,13% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 2,27%, до $89,25 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 9,88 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали гораздо более умеренное повышение запасов - на 1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина в США на минувшей неделе выросли на 2,02 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов уменьшились на 4,85 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов и бензина, и дистиллятов на 2 млн баррелей.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду понизило на 100 тыс. б/с прогноз роста спроса на нефть в 2022 году, до 99,6 млн б/с. Таким образом, в 2022 году МЭА ожидает роста спроса на нефть в мире на 1,9 млн б/с против 2 млн б/с месяцем ранее. Оценка спроса на нефть в мире в 2023 году была снижена со 101,8 млн б/с до 101,3 млн б/с.

Агентство отмечает, что оценка мирового спроса была скорректирована в связи с ухудшением состояния мировой экономики, а также ростом цен на топливо ввиду принятого плана ОПЕК+ по снижению добычи.

Цены на нефть в 2023 году будут находиться на уровне $100 за баррель, однако прогнозировать их динамику на сегодняшний день сложно, заявил в четверг вице-премьер Александр Новак, выступая на пленарной сессии "Российской энергетической недели".

"В текущей ситуации, наверное, следующий год мы увидим (цены на нефть - ИФ), если все-таки прогнозировать, наверное, на уровне того, что мы сегодня наблюдаем", - сказал Новак.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что цены в 2023 году будут в районе $100/барр., вице-премьер сказал: "Да, плюс-минус, может быть меньше. Я думаю так".

Новак добавил, что ОПЕК+ является тем инструментом, который может снизить волатильность на нефтяном рынке, обеспечивая своими решениями балансировку спроса и предложения.

Общий объем нефтяного экспорта из РФ в сентябре снизился на 230 тыс. б/с к августу, до 7,5 млн б/с в сутки, что на 560 тыс. б/с ниже уровня до начала проведения военной операции на Украине, пишет МЭА в своем отчете.

В частности, экспорт российской нефти снизился на 260 тыс. б/с, до 4,8 млн б/с, нефтепродуктов - вырос на 30 тыс. б/с, до 2,7 млн б/с.

По мнению экспертов агентства, предполагаемая выручка от экспорта снизилась на $3,2 млрд, до $15,3 млрд, как из-за более низких объемов, так и из-за снижения цен. При этом МЭА отмечает, что даже такой доход выше, чем среднемесячная выручка в прошлом году.

"Днем на глобальных финансовых рынках преобладали позитивные настроения, однако после выхода данных по потребительской инфляции в США аппетит к риску мгновенно исчез. (. . .) Тем не менее, на российском рынке реакция в американской валюте была весьма сдержанной. Доллар лишь несколько сократил свои потери, однако к окончанию рабочего дня так и остался в минусе. С учетом сегодняшних данных по потребительской инфляции и таких же неутешительных данных по производственной инфляции в США (вышедших накануне) в ближайшее время на рынках будут преобладать ожидания жесткой позиции ФРС в отношении процентной политики до конца года. Не исключено, что индекс доллара в этих условиях предпримет попытки постепенного выхода на максимумы конца сентября. Впрочем, также вероятно, что USD лишь ограничится удержанием сегодняшних позиций, так как, по сути, рынок и без последних данных уже закладывал агрессивные сценарии по процентной политике ФРС. Для российского рынка локально преобладающими факторами остаются геополитические события, однако в преддверии налоговых платежей во второй половине месяца участники торгов будут использовать эпизодические подъемы доллара для продажи валютной выручки к платежам в бюджет", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль стабилизировался и может начать укрепляться. (. . .) Похоже, стабилизации рубля способствовали экспортеры, так как обороты торгов на спотовом валютном рынке резко возросли. Суммарно они составили $6,5 млрд, что на 60% выше, чем обычно. При этом обороты по паре "юань-рубль" достигли нового рекорда - $2,1 млрд. Сегодня утром рубль восстановился до 63,6 за доллар. Видимо, повышенный спрос на иностранную валюту постепенно насыщается, и в этих условиях рубль может укрепиться до 63 за доллар", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

"Как и ожидалось, рынок в поисках равновесных курсов иностранных валют продолжает корректировать позиции. Рубль возвращается в нейтральную позицию, поддержку ему оказывает профицит торгового баланса РФ", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 октября на 26,42 копейки, до 63,4917 руб./$1, и увеличил курс евро всего на 0,36 копейки, до 62,5903 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 59,34 копейки по отношению к среде и составил 63,5066 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 32,68 копейки и составил 63,4989 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 921,894 млн, из которых $1 млрд 365,476 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 556,418 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" ослаб на 70,73 копейки, до 62,7043 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 4,04 копейки, до 62,5699 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 288,916 млн, из которых EUR245,566 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR1 млрд 043,35 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного понизились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 8,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 8,07% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,17% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п., уменьшившись до 8,24% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно предыдущего дня - 8,28% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 октября 2022 года 19:42
Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за отскоком внешних площадок после их затяжного падения
Москва. 13 октября. Рынок акций РФ завершил волатильные торги четверга ростом индексов на фоне отскока фондовых площадок Европы и США после их затяжного падения, пик которого пришелся на время выхода статистики по потребительской инфляции в США, оказавшейся хуже прогнозов и подогревшей ожидания ужесточения монетарной политики Федрезервом. Индекс МосБиржи к закрытию торгов превысил 1955 пунктов, индекс РТС на фоне укрепления рубля поднялся к 970 пунктам.    читать дальше
.
13 октября 2022 года 19:32
Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на упавшие UST
Москва. 13 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на упавшие в цене американские казначейские обязательства (US Treasuries) после публикации в США данных о потребительской инфляции в сентябре. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.    читать дальше
.
13 октября 2022 года 19:03
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций BlackRock до $623
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций BlackRock Inc. с $714 до $623 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "держать", говорится в комментарии инвесткомпании. Выручка и прибыль одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock за III квартал 2022г превзошли среднерыночные...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 18:35
Инфляция по итогам года, скорее всего, составит 12-13% - "Финам"
Инфляция по итогам 2022г, скорее всего, составит 12-13%, а в 2023г - 6-7%, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама " Ольга Беленькая. "По нашим оценкам, инфляция по итогам года составит 12-13%, в будущем году 6-7%. После длительной летней дефляции темпы недельной инфляции...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 18:11
Возможно восстановление котировок акций Delta Air Lines до $33 в ближайшей перспективе - BCS Express
Возможно восстановление котировок акций Delta Air Lines до $33 в ближайшей перспективе, сообщается в комментарии аналитика BCS Express Евгения Калянова. Эксперт отмечает, что с августа акции одной из крупнейших авиакомпаний мира Delta Air Lines находятся в нисходящей динамике, а в четверг, 13...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 17:45
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций PepsiCo
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций PepsiCo Inc. и целевую цену на уровне $185 за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Севака Араратяна. PepsiCo сообщила о росте выручки в третьем квартале почти на 9% и снова пересмотрела вверх прогноз продаж на...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 17:19
Валютный рынок РФ сохраняет дисбаланс из-за санкционных рисков - BCS Express
Российский валютный рынок сохраняет дисбаланс из-за санкционных рисков, полагает эксперт по фондовому рынку BCS Express Дмитрий Бабин. "Российский валютный рынок остается под воздействием санкционных рисков, из-за чего рубль совершает разнонаправленные движения, слабо реагируя на какие-либо...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 16:55
Снижение экспорта стали негативно скажется на выпуске металла в РФ - Банк "Открытие"
Снижение экспорта стали негативно скажется на выпуске металла в РФ, считает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. "Котировки цен на г/к лист (FOB Черное море) остановили снижение и продемонстрировали заметный прирост до $650 за...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 16:27
Банк России может понизить ставку до 7% к концу текущего года - Райффайзенбанк
Банк России может понизить ключевую ставку до 7% годовых к концу 2022г, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция после первой недели октября замедлилась до 13,4% г/г, - констатируют эксперты банка Григорий Чепков и Станислав Мурашов....    читать дальше
.
13 октября 2022 года 16:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 3,19 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целевой ценой 3,19 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 2,68 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики подчеркивают, что...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 15:35
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью $145
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целевой ценой $145 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 34,92%, стоп-приказ: $97, говорится в комментарии инвестиционной компании. 27 октября ожидаются финансовые...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 15:28
Рубль днем растет к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 13 октября. Доллар США падает, евро, напротив, повышается в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях преобладающего роста в паре с долларом.    читать дальше
.
13 октября 2022 года 15:10
Вероятно достижение парой рубль/доллар отметки 70 руб./$1 к концу 2022г - BCS Express
Вероятно достижение парой рубль/доллар отметки 70 руб./$1 к концу 2022г, считает аналитик BCS Express Михаил Зельцер. "Ослабление рубля благотворно влияет на бюджет и балансы экспортеров в условиях дефицита, возросших затрат и снизившихся объемов поставки на внешние рынки. Скорее всего,...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 14:46
Пауза в снижении ставки ЦБ на заседании 28 октября - наиболее подходящий сценарий - Альфа-банк
Пауза в снижении ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 28 октября - наиболее подходящий сценарий в текущей ситуации, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Как сообщил Росстат, инфляция за период с 4 по 10 октября составила 0,03% н/н, замедлившись с 0,07% н/н и 0,08% н/н в предыдущие...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 14:24
Возможно ослабление рубля до 70 руб./$1 и выше в 4К22 - "Солид Брокер"
Возможно ослабление рубля до 70 руб./$1 и выше в IV квартале 2022г, полагают аналитики "Солид Брокер". "Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2022г составило $198,4 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021г ($75,2 млрд). Однако...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.