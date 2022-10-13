Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за отскоком внешних площадок после их затяжного падения

Москва. 13 октября. Рынок акций РФ завершил волатильные торги четверга ростом индексов на фоне отскока фондовых площадок Европы и США после их затяжного падения, пик которого пришелся на время выхода статистики по потребительской инфляции в США, оказавшейся хуже прогнозов и подогревшей ожидания ужесточения монетарной политики Федрезервом. Индекс МосБиржи к закрытию торгов превысил 1955 пунктов, индекс РТС на фоне укрепления рубля поднялся к 970 пунктам.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1955,2 пункта (+0,2%), индекс РТС - 968,34 пункта (+1,5%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3,1%.

Доллар просел до 63,6 рубля (-0,82 рубля).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,1%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) снял для себя риски, возникающие при введении с декабря санкций Евросоюза на импорт нефти из РФ и с февраля 2023 года - на импорт нефтепродуктов из РФ, заявил глава компании Леонид Михельсон журналистам.

Кроме того, по словам Михельсона, "НОВАТЭК" вместе с правительством обсудил поправки к рассматриваемому законопроекту о бюджете, которые предполагают увеличение налога на прибыль для СПГ-производителей, это нововведение не будет распространяться на новые проекты.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,2%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%).

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на ввоз российского алюминия, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решений. Белый дом рассматривает три варианта: полный запрет; повышение тарифов до столь высокого уровня, который будет соответствовать полному запрету, или введение санкций в отношении ключевого российского производителя ОК "Русал". "Русал" уже был фигурантом SDN list в 2018 г., но был выведен оттуда в результате реализации сделки по отказу основателя компании Олега Дерипаски от контроля.

На российские поставки традиционно приходится около 10% от общего объема импорта алюминия в США. В августе Россия была третьим по величине экспортером в США. Санкции будут иметь далеко идущие последствия для глобального рынка алюминия, потенциально вынуждая потребителей в США и других странах спешить с поиском замены металла.

Тем временем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил в четверг, что Анкара заинтересовалась предложением о создании в Турции газового хаба, и президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган поручили оперативно проработать этот вопрос.

"Турецкая сторона проявила достаточно заинтересованную реакцию на эту инициативу президента Путина, и президенты поручили весьма оперативно проработать этот вопрос", - сказал он "Интерфаксу" по итогам переговоров Путина и Эрдогана в Астане.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, укрепление рубля и локальное ухудшение общерыночных настроений сбили импульс восстановительного роста рынка акций РФ. К тому же геополитический фон остается возмущенным.

Публикация данных по росту потребительских цен в США в сентябре разочаровала инвесторов - инфляция превысила ожидания. Рынки отреагировали локальной волной снижения на эти данные, поскольку трактуют их как очередной довод для ФРС увереннее повышать процентные ставки.

Фактор пятницы в условиях сложного внешнерыночного и геополитического фона, и попытки рублевого укрепления могут сдерживать активность покупателей. Ближайшей целью по индексу МосБиржи остается круглая отметка 2000 пунктов. На этом фоне индекс МосБиржи 14 октября будет формироваться в пределах 1900-2000 пунктов, считает аналитик.

По словам начальника отдела глобальных исследований "Открытие инвестиции" Михаила Шульгина, днем на рынке акций отмечался локальный спрос, благодаря чему индекс МосБиржи поднимался выше 1975 пунктов, что примерно соответствует максимумам предыдущего дня.

Однако после публикации статданных по инфляции в США на фондовых площадках Европы и США отмечалась минорная динамика, что отпугнуло и покупателей на рынке акций РФ. Поддержку российским акциям могли оказывать дивидендные выплаты крупных компаний ("ФосАгро" (MOEX: PHOR), "НОВАТЭК", "Газпром" (MOEX: GAZP), "Татнефть"), которые должны быть произведены в октябре. Часть этих денег будет реинвестирована, что позитивно для рынка.

"Российская энергетическая неделя" фоном сформировала в некотором смысле оптимистичную картину, показывая, что России есть куда переориентировать продажи ключевых энергоносителей, если отношения со старыми европейскими каналами сбыта будут разорваны окончательно. Газовый хаб в Турции, в случае его создания, мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в европейские страны, заявил Путин на встрече с Эрдоганом, отмечает Шульгин.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, ключевые бумаги российского фондового рынка отступили от внутридневных максимумов, а снижение акций "Газпрома" и наиболее весовых бумаг IT-сектора, а также горной добычи и металлургии привели к возврату индекса МосБиржи в район 1950 пунктов.

Акции "Русала" и En+ (MOEX: ENPG) были под давлением на новостях о том, что США прорабатывает варианты запрета поставок алюминия из России. Наиболее вероятным сценарием, скорее всего, станут ограничения против российской продукции, в то время как прямые санкции против "Русала" все еще маловероятны, так как данный шаг приведет к сильному росту цен на алюминий. Если ограничения на металл российского происхождения будут введены, на финансовых показателях "Русала" это существенно не скажется, так как на долю США приходится только 7% выручки компании. Это будет легко компенсировано ростом стоимости реализации металла в других регионах сбыта, полагает аналитик.

Просели в четверг акции "Норникеля". Вероятно, инвесторы продавали акции компании из-за сообщения Reuters, согласно которому на европейских складах LME накапливаются запасы меди из России. Причина, по данным источников агентства, в том, что потребители отказываются от металла российского происхождения по собственной инициативе.

В пятницу индекс МосБиржи может не показать яркой динамики, консолидируясь вблизи средней части диапазона 1900-2000 пунктов, при этом "фактор пятницы" существенно не скажется на динамике бумаг. С весны текущего года индекс МосБиржи по итогам пятничных торгов снижался 15 раз из 29, что чуть больше половины, отмечает Головинов.

По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, уже можно сказать, что пик роста потребительских цен в США был пройден в июне, когда показатель достиг 9,1% г/г. То есть инфляция замедляется, однако более медленными темпами в сравнении с ожиданиями аналитиков. Представители ФРС очень внимательно отслеживают эту статистику, ориентируясь при принятии решения о повышении ставки в первую очередь на динамику потребительских цен. Как следствие, на ближайшем заседании ФРС темпы ужесточения ДКП как минимум останутся прежними. Если еще 12 октября инвесторы оценивали вероятность ближайшего подъема ставки на 75 б.п. в 82,8%, а остальные 17,2% ожидали повышения на 50 б.п., то после публикации данных CPI расклад изменился. Сейчас вероятность повышения ставки ФРС на 75 б.п. возросла до 91,8%, сценарий расширения шага на 50 б.п. вообще не рассматривается, а оставшиеся 8,2% теперь приходятся на повышение ставки сразу на 100 б.п. (данные Чикагской товарной биржи).

Скорее всего, сценарий подъема ставки на 75 б.п. на ближайшем заседании ФРС следует рассматривать как наиболее вероятный, поскольку более резкое увеличение может оказать слишком сильное давление на экономику, спровоцировать усиление рисков рецессии и падение фондовых рынков. В любом случае в годовом исчислении инфляция замедляется, а значит, действия ФРС приносят определенные результаты, хотя и менее впечатляющие, чем ожидалось, полагает аналитик.

Акции одного из крупнейших российских телеком-операторов VEON (MOEX: VEON) ощутимо выросли на фоне сообщений, что компания может стать полностью с российским капиталом. Дополнительным драйвером роста котировок этого эмитента обеспечили новости от ФАС, которая возбудила дела против МТС и "Мегафона" (MOEX: MFON) за нарушение антимонопольного законодательства, причем первая из упомянутых компаний уже получила предписание снизить тарифы, отмечает Чернов.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%).

Статистика по инфляции в США вызвала локальное падение индексов в Европе и США, однако далее рынки развернулись вверх. В Европе индексы вечером растут на 0,4-1,5%, в США индексы прибавляют 1,1-1,8% во главе с Dow Jones.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% в годовом выражении при прогнозах роста на 8,1% после подъема в августе на 8,3%. Сентябрьская инфляция оказалась минимальной за семь месяцев, однако превысила прогнозы, на что рынки акций отреагировали распродажами из-за перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось до 228 тыс. (максимум за 1,5 месяца) при прогнозах роста до 225 тыс., согласно данным Trading Economics.

Следующее заседание FOMC назначено на 1-2 ноября. До конца текущего года пройдет еще одна встреча представителей ФРС, она состоится 13-14 декабря.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены также перешли к росту после локальной просадки, несмотря на негативную статистику Минэнерго США. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $94,11 за баррель (+1,8% и -2% в среду), ноябрьская цена WTI - $88,8 за баррель (+1,8% и -2,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 9,88 млн баррелей (ожидался рост на 1-2,2 млн), запасы бензина выросли на 2,02 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-2,1 млн), резервы дистиллятов уменьшились на 4,85 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-2,3 млн).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" выросли акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+33,4% и +18,9% "префы"), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+11,6%), VEON (+10,3%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+8,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+6,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,1%).

Совет директоров "Лензолота" рекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 2022 года 3 тыс. 508 рублей на обыкновенную акцию. В общей сложности на выплату дивидендов "Лензолота" планируется направить 4 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, планируется установить 28 ноября.

"СПБ биржа" (SPB: SPBE) (+3%) с 17 октября вместе с участниками торгов начнет процесс подготовки к выплате дивидендов на иностранные ценные бумаги, и в первую очередь на бумаги эмитентов США (Nvidia, Qualcomm, AT&T, General Motors (SPB: GM), Broadcom (SPB: AVGO) и другим), сообщается в пресс-релизе биржи. Дивидендные и иные доходы, подлежащие перечислению владельцам ценных бумаг в результате корпоративных действий, будут выплачены из средств, полученных расчетным депозитарием "СПБ банк" от вышестоящих депозитариев и иностранных учетных институтов начиная с марта 2022 года.

Подешевели акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-9,1%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3% и -6,8% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,24 млрд рублей (из них 4,7 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,98 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,54 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").