Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на упавшие UST

Москва. 13 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику, несмотря на упавшие в цене американские казначейские обязательства (US Treasuries) после публикации в США данных о потребительской инфляции в сентябре. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 8 базисных пунктов - до 57,82% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 10,68% годовых). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 30 базисных пунктов - до 49,6% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 11,19% годовых). При этом евробонды РФ с погашением в 2042 году выросли в цене на 7 базисных пунктов, подорожав до 60,35% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 9,99% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за день на 10 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 190 базисных пунктов - до 47,35% от номинала (их доходность выросла на 147 базисных пунктов - до 29% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году потеряли в цене 300 базисных пунктов, подешевев до 46,48% от номинала (их доходность выросла на 173 базисных пункта - до 23,4% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 24 базисных пункта, подорожав до 42,89% от номинала (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 20,11% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подешевели всего на 2 базисных пункта - до 64,47% от номинала (их доходность выросла на 11 базисных пунктов - до 24,79% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 40 базисных пунктов, подорожав до 69,88% от номинала (его доходность снизилась на 32 базисных пункта - до 46,55% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние на динамику отечественных евробондов нестабильной конъюнктуры мировых долговых рынков, в том числе US Treasuries. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет.

Цены на нефть продолжают расти в четверг, несмотря на данные о резком увеличении запасов этого топлива в США на прошлой неделе. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:30 мск повысились на 1,3% - до $93,65 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,29% - до $88,4 за баррель.

Мировые долговые рынки снижаются в четверг после того, как данные Минтруда США указали лишь на незначительное замедление инфляции в сентябре. Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре выросли на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, показали данные Минтруда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,3% в августе, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. В помесячном исчислении индекс увеличился на 0,4%, хотя аналитики ждали подъема на 0,2%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре ускорился до 6,6% в годовом выражении с 6,3% в августе, обновив рекорд с 1982 года.

"Федрезерв не только повысит ставки на 75 базисных пунктов в следующем месяце, но, вероятно, также увеличит их еще на 75 базисных пунктов в декабре", - отметил инвестиционный директор Independent Advisor Alliance Крис Дзаккарелли.

Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США продолжили расти на неделе, завершившейся в четверг, и обновили максимум более чем за 20 лет, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке увеличилась на 26 базисных пунктов и составила 6,92% годовых. Это рекордное значение с апреля 2002 года. За последний год 30-летняя ипотека подорожала более чем в два раза - год назад ставка составляла 3,05% годовых.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в четверг находится в районе 4% годовых, подскочив на 10 базисных пунктов после публикации данных о более сильном, чем ожидалось, росте потребительских цен в США в сентябре.