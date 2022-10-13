Инфляция по итогам года, скорее всего, составит 12-13% - "Финам"

Инфляция по итогам 2022г, скорее всего, составит 12-13%, а в 2023г - 6-7%, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама " Ольга Беленькая.

"По нашим оценкам, инфляция по итогам года составит 12-13%, в будущем году 6-7%. После длительной летней дефляции темпы недельной инфляции пока колеблются вблизи нуля. Главный дезинфляционный фактор - низкий потребительский спрос, дополнительно ослабший в результате перехода потребителей в режим экономии после введения частичной мобилизации, а также миграционного оттока, который, по оценкам, составляет несколько сотен тысяч. Этому способствует и ужесточение условий кредитования с 21 сентября", - пишет Беленькая.

Однако, на взгляд эксперта, появились и новые проинфляционные факторы - рост бюджетных расходов усиливается, продолжают работать программы льготного кредитования, рабочая сила в результате мобилизации и миграционного оттока сокращается, да и курс рубля перешел к ослаблению. Рост денежной массы в национальном определении (М2) в августе ускорился до 22,6% г/г - это максимальный темп с 2011г, подчеркивает Беленькая. По ее мнению, скорее можно ожидать, что постепенно проинфляционные факторы будут усиливаться, а дезинфляционные - ослабевать.

"Пока девальвация сдерживается все еще сильным профицитом счета текущих операций - однако к концу года и в будущем году вероятно его заметное сокращение вследствие вступления в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти и нефтепродуктов в сочетании с потолком цен, а также в целом охлаждения роста мировой экономики и проявления эффекта от ужесточения санкций на экспорт. В сочетании с постепенно восстанавливающимся импортом это может способствовать движению курса доллара к 70 руб./$1 и выше", - прогнозирует эксперт "Финама".

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