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13 октября 2022 года 18:11
Возможно восстановление котировок акций Delta Air Lines до $33 в ближайшей перспективе - BCS Express
Возможно восстановление котировок акций Delta Air Lines до $33 в ближайшей перспективе, сообщается в комментарии аналитика BCS Express Евгения Калянова. Эксперт отмечает, что с августа акции одной из крупнейших авиакомпаний мира Delta Air Lines находятся в нисходящей динамике, а в четверг, 13 октября, по факту релиза квартальной отчетности произошел разворот в тенденции. "Компании удалось достичь рекордной квартальной выручки. Учитывая техническую перепроданность бумаг авиакомпании, текущие рекордные результаты по выручке, опережающее индустрию восстановление бизнеса компании, а также уверенные прогнозы, представленные менеджментом, стоит ожидать восстановление акций Delta в ближайшей перспективе до уровня сопротивления на $33", - пишет Калянов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-DELTA/AIR/LINES-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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