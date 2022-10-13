Валютный рынок РФ сохраняет дисбаланс из-за санкционных рисков - BCS Express

Российский валютный рынок сохраняет дисбаланс из-за санкционных рисков, полагает эксперт

по фондовому рынку BCS Express Дмитрий Бабин.

"Российский валютный рынок остается под воздействием санкционных рисков, из-за чего рубль совершает разнонаправленные движения, слабо реагируя на какие-либо внешние или внутренние драйверы, - пишет эксперт. - Китайский юань и гонконгский доллар по отношению к американской валюте у нас по-прежнему торгуются намного ниже уровней мирового рынка. Это также обусловлено курсовым дисбалансом, вызванным опасениями введения санкционных ограничений на операции с токсичными валютами".

Внешний фон в четверг поначалу был негативным, но после открытия основных российских торгов стал быстро улучшаться, отмечает Бабин. Однако данные о потребительской инфляции в США оказались негативными, оба индекса потребительских цен были выше прогноза, как в месячном, так и в годовом выражении. В результате рынки испытали сильное снижение, в том числе сырьевой. Доллар на этой статистике резко подорожал к другим валютам, что, по мнению аналитика, было вызвано усилением опасений агрессивного повышения процентных ставок из-за высокой инфляции ФРС. Рубль не отреагировал на резкое ухудшение внешнего фона.

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