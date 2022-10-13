Снижение экспорта стали негативно скажется на выпуске металла в РФ - Банк "Открытие"

Снижение экспорта стали негативно скажется на выпуске металла в РФ, считает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.

"Котировки цен на г/к лист (FOB Черное море) остановили снижение и продемонстрировали заметный прирост до $650 за т по сравнению с минимумом этого года, достигнутым в конце августа на уровне $540 за т. Одним из факторов роста мог выступить всплеск активности на внутреннем рынке в августе-сентябре 2022г, что выражалось в восстановлении внутреннего спроса", - констатирует эксперт.

По мнению Каримова, в среднесрочной перспективе производство стали в РФ может оказаться под существенным давлением со стороны сокращения внешнего спроса. В обновленной стратегии развития металлургической промышленности выплавка стали в базовом сценарии снизится с 77,8 млн т в 2021г до 73,5 млн т (-5,5% г/г) в 2022г, в консервативном - до 70 млн т (-10% г/г), отмечается в комментарии. Одним из факторов снижения является сокращение экспорта.

По оценке эксперта, в основе сокращения поставок стали на внешние рынки лежит постепенное закрытие доступа к рынкам Северной Америки и Европы. Введенный 6 октября восьмой пакет санкций Евросоюза уже включил запрет на импорт полуфабрикатов с 2024г. Помимо непосредственно прямых поставок, санкции предполагают введение с 2024г запрета на поставки стальной продукции, произведенной из российских полуфабрикатов в третьих странах.

"При этом переориентация на рынки Азии для стали будет осложнена высокой интенсивностью конкуренции, протекционизмом со стороны локальных регуляторов, защитными мерами, а также перспективой существенного увеличения собственных мощностей в Индии, Китае, Ближнем Востоке и странах ЮВА", - указывает Каримов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.