Рубль днем растет к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 13 октября. Доллар США падает, евро, напротив, повышается в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях преобладающего роста в паре с долларом.

Курс доллара США составил 63,52 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 90,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 62,96 руб./EUR1, подорожав на 21,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,2 копейки - до 63,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро днем в четверг вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Трейдеры ждут публикации данных об изменении потребительских цен в США в сентябре, которые могут указать, насколько эффективным оказывается ужесточение политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Отчет министерства труда будет опубликован в четверг в 15:30 МСК, аналитики в среднем ожидают, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 8,1% в годовом выражении после подъема на 8,3% месяцем ранее, согласно Trading Economics.

Кроме того, инвесторы оценивают протокол сентябрьского заседания ФРС.

Руководителей ФРС больше беспокоит риск неприемлемо высокой инфляции, чем чрезмерное повышение ставок, свидетельствует протокол. Федрезерв на этом заседании повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов (б.п.) - до 3-3,25% годовых. Решение было принято единогласно всеми 12 голосующими членами Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС.

Таким образом, американский ЦБ поднял базовую ставку на 75 б.п. по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне с финансового кризиса 2008 года.

Кроме того, ФРС сигнализировала о намерении продолжить повышение стоимости кредитования быстрыми темпами до конца текущего года, что стало сюрпризом для рынка, отмечает MarketWatch.

Следующее заседание FOMC назначено на 1-2 ноября. До конца текущего года пройдет еще одна встреча представителей ФРС, она состоится 13-14 декабря.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила в ходе мероприятия Института международных финансов (IIF) в среду, что экономика еврозоны продолжает расти, и пока не находится в рецессии, сообщило агентство Bloomberg. Она отметила, что повышение ставок является наиболее эффективным инструментом ЕЦБ, подтвердив при этом продолжающиеся переговоры в руководстве относительно сокращения объема активов на его балансе.

Цены на нефть немного повышаются днем в четверг после падения по итогам трех сессий подряд. В центре внимания трейдеров - доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, который будет опубликован в 18:00 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозируют недельное повышение запасов нефти в Штатах на 2,2 млн баррелей, а также снижение резервов бензина и дистиллятов соответственно на 2,1 млн и 2,3 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 7 октября, на 7,1 млн баррелей после снижения на 1,77 млн баррелей неделей ранее.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг составляет $92,95 за баррель, что на 0,54% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,56%, до $87,76 за баррель.

Накануне ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с), до 2,64 млн б/с, в 2023 году - на 0,4 млн б/с, до 2,34 млн б/с. Таким образом, в текущем году, согласно оценкам ОПЕК, потребление составит 99,7 млн б/с, в 2023 году - 102 млн б/с.

Минэнерго США, тем временем, понизило прогнозы цен на нефть Brent и WTI на 2022 и 2023 годы.

Цены на нефть в 2023 году будут находиться на уровне $100 за баррель, однако прогнозировать их динамику на сегодняшний день сложно, заявил в четверг вице-премьер Александр Новак, выступая на пленарной сессии "Российской энергетической недели".

"В текущей ситуации, наверное, следующий год мы увидим (цены на нефть - ИФ), если все-таки прогнозировать, наверное, на уровне того, что мы сегодня наблюдаем", - сказал Новак.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, что цены в 2023 году будут в районе $100/барр., вице-премьер сказал: "Да, плюс-минус, может быть меньше. Я думаю так".

Новак добавил, что ОПЕК+ является тем инструментом, который может снизить волатильность на нефтяном рынке, обеспечивая своими решениями балансировку спроса и предложения.

Общий объем нефтяного экспорта из РФ в сентябре снизился на 230 тыс. б/с к августу, до 7,5 млн б/с в сутки, что на 560 тыс. б/с ниже уровня до начала проведения военной операции на Украине, пишет МЭА в своем отчете.

В частности, экспорт российской нефти снизился на 260 тыс. б/с, до 4,8 млн б/с, нефтепродуктов - вырос на 30 тыс. б/с, до 2,7 млн б/с.

По мнению экспертов агентства, предполагаемая выручка от экспорта снизилась на $3,2 млрд, до $15,3 млрд, как из-за более низких объемов, так и из-за снижения цен. При этом МЭА отмечает, что даже такой доход выше, чем среднемесячная выручка в прошлом году.

"В четверг финансовые рынки ждут данные по потребительской инфляции США за сентябрь. В ожидании данных на торговых площадках наблюдается умеренный позитив: мировые фондовые индексы торгуются в плюсе, а индекс доллара снижается. Цены на нефть также незначительно растут, несмотря на понижение прогноза МЭА по спросу на нефть в 2022 г. и 2023 г. (вслед за аналогичными действиями со стороны ОПЕК). Аппетит к риску у инвесторов усилился еще накануне - после публикации протокола с последнего заседания ФРС, судя по которому, не все члены FOMC разделяют агрессивную позицию в отношении дальнейшей процентной политики в США. С учетом вышеописанных условий рубль в четверг днем также укреплялся. После открытия доллару лишь в первые часы удавалось удерживать позиции выше 64 руб., однако к середине дня пара "доллар-рубль" скорректировалась ниже 63,5 руб./$1, а на минимуме даже опускалась до 62,75 руб. В случае фактического сокращения годовых темпов ИПЦ в США можно ожидать усиления аппетита к риску на глобальных площадках и усиления коррекции индекса доллара. В этом случае пара "доллар-рубль" повторно попытается протестировать отметку в 63 руб./$1. Если данные по инфляции окажутся хуже ожиданий, то американская валюта сможет развернуть сегодняшние торги в плюс (как по индексу USD, так и на рынке РФ). Впрочем, движения на российском рынке хоть и будут транслировать глобальную динамику Forex, однако с существенной оглядкой на геополитическую обстановку", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль стабилизировался и может начать укрепляться. (. . .) Похоже, стабилизации рубля способствовали экспортеры, так как обороты торгов на спотовом валютном рынке резко возросли. Суммарно они составили $6,5 млрд, что на 60% выше, чем обычно. При этом обороты по паре "юань-рубль" достигли нового рекорда - $2,1 млрд. Сегодня утром рубль восстановился до 63,6 за доллар. Видимо, повышенный спрос на иностранную валюту постепенно насыщается, и в этих условиях рубль может укрепиться до 63 за доллар. На глобальном рынке в центре внимания будут данные по инфляции в США за сентябрь. Учитывая, что индекс цен производителей за сентябрь, опубликованный вчера, превысил ожидания, то вероятно, что и рост индекса потребительских цен за сентябрь существенно превысит ожидаемые 0,2%. На этом фоне глобальное укрепление доллара по паре "евро-доллар" может продолжиться до 0,96", - говорит аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного понизились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 8,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 8,07% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,17% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п., уменьшившись до 8,24% годовых, ставка на срок 6 месяцев не изменилась относительно предыдущего дня - 8,28% годовых.