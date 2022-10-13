Банк России может понизить ставку до 7% к концу текущего года - Райффайзенбанк

Банк России может понизить ключевую ставку до 7% годовых к концу 2022г, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция после первой недели октября замедлилась до 13,4% г/г, - констатируют эксперты банка Григорий Чепков и Станислав Мурашов. - В недельном эквиваленте инфляция прирастает третью неделю подряд (на 0,06% н/н в среднем). Среднесуточный темп роста цен закрепился в умеренно положительной области (0,004% д./д. на прошлой неделе), что сигнализирует о сдержанности наблюдаемых проинфляционных тенденций. В нашем обновленном базовом сценарии мы ожидаем инфляцию на уровне 12% г./г. к концу года - такой прогноз предполагает месячную инфляцию в оставшийся период в среднем вблизи целевого уровня ЦБ (0,3-0,4% м/м)".

Более того, тональность последних заявлений официальных представителей ЦБ, на взгляд аналитиков, вновь приобрела "голубиный" оттенок.

"Регулятор по результатам сентябрьского заседания представил ненаправленный сигнал, - указывают Чепков и Мурашов. - Исходя из истории пресс-релизов, после этого с наибольшей вероятностью ЦБ останавливал текущий цикл смягчения/ужесточения монетарной политики и сохранял ставку без изменений на какой-то период. Сейчас же, в условиях умеренного проявления проинфляционных рисков и при преобладании дезинфляционного давления потребительского спроса мы полагаем, что до конца года регулятор все же сможет опустить ключевую ставку до уровня 7%".

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