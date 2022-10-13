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13 октября 2022 года 16:01

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 3,19 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целевой ценой 3,19 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 2,68 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики подчеркивают, что устойчивость электроэнергетического рынка к введенным санкциям остается одним из главных феноменов в российской экономике в 2022 году. В августе потребление электроэнергии вновь выросло, на этот раз на 2,8% в годовом исчислении, что позволило зафиксировать рост на 2,0% год к году по итогам первых 8 месяцев текущего года. Потребление продолжают поддерживать ж/д транспорт, транспортировка нефти и газа в восточном направлении и добывающая промышленность.

"С точки зрения технического анализа после существенной коррекции бумага демонстрирует локальные разворотные сигналы. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2,68 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,4", - указывают эксперты "Финама".

"Интер РАО" - российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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