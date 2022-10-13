Вероятно достижение парой рубль/доллар отметки 70 руб./$1 к концу 2022г - BCS Express

Вероятно достижение парой рубль/доллар отметки 70 руб./$1 к концу 2022г, считает аналитик BCS Express Михаил Зельцер.

"Ослабление рубля благотворно влияет на бюджет и балансы экспортеров в условиях дефицита, возросших затрат и снизившихся объемов поставки на внешние рынки. Скорее всего, турбулентность рынка сохранится, пока остаются инфраструктурные риски и дефицит валюты на фоне эмбарго США и ЕС на поставку в страну наличности", - пишет эксперт.

Технический анализ валютных пар на протяжении последних недель, по мнению Зельцера, давал достаточно высокую вероятность укрепления инвалют и движения доллара США к 65 руб., и 12 октября пара USD/RUB выходила на планку.

По мнению аналитика, в ближайшие сессии достигнутое накануне сопротивление в области июльских минимумов рубля будет сдерживать рост доллара, а рубль может отбить часть потерь последних 9 сессий.

"Само наличие биржевых торгов подразумевает дальнейшее ослабление рубля в область 70 руб./$1 к концу 2022г, - полагает стратег инвесткомпании. - При этом отрабатывать вероятное снижение рубля целесообразнее в валютах дружественных стран - китайском юане и гонконгском долларе - на фоне менее выраженных геополитических и инфраструктурных рисков".

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