Возможно ослабление рубля до 70 руб./$1 и выше в 4К22 - "Солид Брокер"

Возможно ослабление рубля до 70 руб./$1 и выше в IV квартале 2022г, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2022г составило $198,4 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021г ($75,2 млрд). Однако примечательно даже не это. По сравнению с I кварталом 2022г в III кв. наблюдается уже заметное снижение. Так, в I квартале профицит был $69,8 млрд, а в III кв. - уже $51,9 млрд. Для нас эта информация важна тем, что начинается постепенное выравнивание платежного баланса, что влечет за собой ослабление курса рубля, который сильно укреплен из-за сильного экспорта и слабого импорта. Мы предполагаем, что нынешняя динамика продолжится и в IV квартале, а значит, не так далеко и ослабление рубля к 70 за доллар и выше", - пишут эксперты инвесткомпании.

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