.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ЛУКОЙЛа с прогнозной ценой 5020 руб
.
13 октября 2022 года 14:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ЛУКОЙЛа с прогнозной ценой 5020 руб
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "ЛУКОЙЛа" с прогнозной стоимостью 5020 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 19,8% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "ЛУКОЙЛ" стал единственным крупным нефтяником, который не выплатил финальные дивиденды по итогам 2021 года, размер которых должен был составить 530 рублей на бумагу. При этом отсутствие выплаты связано не с фундаментальными факторами, а с техническими проблемами в получении выплат крупнейшими акционерами. Мы полагаем, что либо в конце текущего, либо в начале следующего года данные проблемы удастся решить и эмитент вернется к выплате дивидендов, что может поддержать акции нефтяника", - отмечает аналитик Сергей Кауфман. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
13 октября 2022 года 18:11
Возможно восстановление котировок акций Delta Air Lines до $33 в ближайшей перспективе - BCS Express
Возможно восстановление котировок акций Delta Air Lines до $33 в ближайшей перспективе, сообщается в комментарии аналитика BCS Express Евгения Калянова. Эксперт отмечает, что с августа акции одной из крупнейших авиакомпаний мира Delta Air Lines находятся в нисходящей динамике, а в четверг, 13... читать дальше
.13 октября 2022 года 17:45
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций PepsiCo Inc. и целевую цену на уровне $185 за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Севака Араратяна. PepsiCo сообщила о росте выручки в третьем квартале почти на 9% и снова пересмотрела вверх прогноз продаж на... читать дальше
.13 октября 2022 года 17:19
Российский валютный рынок сохраняет дисбаланс из-за санкционных рисков, полагает эксперт по фондовому рынку BCS Express Дмитрий Бабин. "Российский валютный рынок остается под воздействием санкционных рисков, из-за чего рубль совершает разнонаправленные движения, слабо реагируя на какие-либо... читать дальше
.13 октября 2022 года 16:55
Снижение экспорта стали негативно скажется на выпуске металла в РФ, считает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. "Котировки цен на г/к лист (FOB Черное море) остановили снижение и продемонстрировали заметный прирост до $650 за... читать дальше
.13 октября 2022 года 16:27
Банк России может понизить ключевую ставку до 7% годовых к концу 2022г, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция после первой недели октября замедлилась до 13,4% г/г, - констатируют эксперты банка Григорий Чепков и Станислав Мурашов.... читать дальше
.13 октября 2022 года 16:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целевой ценой 3,19 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 2,68 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики подчеркивают, что... читать дальше
.13 октября 2022 года 15:35
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целевой ценой $145 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 34,92%, стоп-приказ: $97, говорится в комментарии инвестиционной компании. 27 октября ожидаются финансовые... читать дальше
.13 октября 2022 года 15:28
Москва. 13 октября. Доллар США падает, евро, напротив, повышается в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях преобладающего роста в паре с долларом. читать дальше
.13 октября 2022 года 15:10
Вероятно достижение парой рубль/доллар отметки 70 руб./$1 к концу 2022г, считает аналитик BCS Express Михаил Зельцер. "Ослабление рубля благотворно влияет на бюджет и балансы экспортеров в условиях дефицита, возросших затрат и снизившихся объемов поставки на внешние рынки. Скорее всего,... читать дальше
.13 октября 2022 года 14:46
Пауза в снижении ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 28 октября - наиболее подходящий сценарий в текущей ситуации, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Как сообщил Росстат, инфляция за период с 4 по 10 октября составила 0,03% н/н, замедлившись с 0,07% н/н и 0,08% н/н в предыдущие... читать дальше
.13 октября 2022 года 14:24
Возможно ослабление рубля до 70 руб./$1 и выше в IV квартале 2022г, полагают аналитики "Солид Брокер". "Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2022г составило $198,4 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021г ($75,2 млрд). Однако... читать дальше
.13 октября 2022 года 13:37
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре инвестиционной компании. "В условиях резкого сокращения объемов поставок газа в Европу будущие финансовые потоки "Газпрома" пока представляются крайне неопределенными. При этом мы полагаем, что... читать дальше
.13 октября 2022 года 13:14
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CGN Power на Гонконгской фондовой бирже с прогнозной стоимостью 2,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку на октябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 22,8% без учета дивидендов от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале... читать дальше
.13 октября 2022 года 12:53
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Li Auto с прогнозной стоимостью 87,8 гонконгского доллара (HKD) на горизонте до декабря 2023 года, что предполагает потенциал роста 15,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Li Auto - сильный игрок на рынке... читать дальше
.13 октября 2022 года 12:33
Возможен подъем котировок нефти марки Brent к уровням $100-105 за баррель к концу октября, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Три последние сессии нефть марки Brent показывает снижение цены. Пока это может восприниматься как нормальная коррекция после ударного роста на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.