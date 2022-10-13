"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"В условиях резкого сокращения объемов поставок газа в Европу будущие финансовые потоки "Газпрома" пока представляются крайне неопределенными. При этом мы полагаем, что как минимум основная часть возможного негатива (если не весь) уже учтена в ценах бумаг компании. В настоящий момент сохраняем рекомендацию по акциям "Газпрома" "на уровне рынка". При этом перепроданность акций эмитента может создавать интересные возможности для спекулятивной покупки в расчете на отскок в область 180-200 рублей за штуку", - отмечает главный аналитик Алексей Кокин.

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