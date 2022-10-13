"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Li Auto с прогнозной ценой HKD87,8

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Li Auto с прогнозной стоимостью 87,8 гонконгского доллара (HKD) на горизонте до декабря 2023 года, что предполагает потенциал роста 15,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Li Auto - сильный игрок на рынке "автомобилей на новой энергии" (NEV) в Китае, специализируется на гибридных кроссоверах и внедорожниках, к 2025 году планирует занять 20% долю NEV-рынка в Поднебесной. Три анонсированные в 2022 году модели дополнят предложение флагманской Li ONE, а ввод в эксплуатацию второй производственной площадки в Пекине в 2023 году позволит увеличить производство. Попутным ветром для индустрии электромобилей являются субсидии и льготы для покупателей ТС на новых источниках энергии, развитие инфраструктуры государством", - отмечает эксперт Анна Буйлакова.

Li Auto - китайский производитель премиальных электромобилей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.