Возможен подъем цены нефти к $100-105/барр. к концу октября - "Финам"

Возможен подъем котировок нефти марки Brent к уровням $100-105 за баррель к концу октября, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Три последние сессии нефть марки Brent показывает снижение цены. Пока это может восприниматься как нормальная коррекция после ударного роста на предыдущей неделе. Поскольку инвесторы предпочитали покупку нефтяных контрактов неделей ранее, то текущими уровнями подъем цен может не ограничиться, а декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent смогут достичь района $102-105 за баррель. Стохастик на дневном графике пока смотрит вниз, что означает ослабление цен в краткосрочной перспективе", - указывает эксперт в комментарии.

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