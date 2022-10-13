.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром возобновил рост вслед за нефтью, упал Русал на новостях
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,05%
В сентябре потребительские цены подросли на 0,05% после снижения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 13,7%. Показатели практические совпали с прогнозами аналитиков.
 
Малый бизнес просит ввести мораторий на новые обязательные требования
Деловое объединение "Опора России" (представляет интересы малого и среднего бизнеса) обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой наложить мораторий на введение новых обязательных требований к деятельности организаций со следующего...
 
Спрос на зимние туры вышел на уровень прошлого года
Объем бронирований зимних и новогодних туров по России уже вышел на уровень прошлого года, а по некоторым зарубежным направлениям даже превышает его, рассказали "Российской газете" представители туриндустрии. Путешествия по России пользуются спросом...
 
Доступ провайдеров в жилые дома сделают конкурентным
Минцифры разработало законопроект, регулирующий доступ провайдеров связи в многоэтажные жилые дома. Документ вносит поправки в закон о связи, которые предполагают "возможность" размещения в доме сетей не менее двух провайдеров, "неаффилированных с...
 
13 октября 2022 года 11:31

Рынок акций РФ утром возобновил рост вслед за нефтью, упал Русал на новостях

Москва. 13 октября. Рынок акций РФ после негативного открытия торгов на фоне снижения внешних фондовых площадок возобновил рост вслед за восстановлением нефти; индекс МосБиржи превысил 1960 пунктов во главе с нефтяниками, при этом упали акции "Русала" на санкционных новостях.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 1960,82 пункта (+0,5%, в начале торгов индекс опускался к 1940 пунктам), индекс РТС - 972,25 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар упал до 63,52 рубля (-0,9 рубля).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,3% и +0,3% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,6%), бумаги "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,7%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%).

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) снял для себя риски, возникающие при введении с декабря санкций Евросоюза на импорт нефти из РФ и с февраля 2023 года - на импорт нефтепродуктов из РФ, заявил глава компании Леонид Михельсон журналистам.

Кроме того, по словам Михельсона, "НОВАТЭК" вместе с правительством обсудил поправки к рассматриваемому законопроекту о бюджете, которые предполагают увеличение налога на прибыль для СПГ-производителей, это нововведение не будет распространяться на новые проекты.

Подешевели акции UC Rusal (-2,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на ввоз российского алюминия, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решений. Белый дом рассматривает три варианта: полный запрет; повышение тарифов до столь высокого уровня, который будет соответствовать полному запрету, или введение санкций в отношении ключевого российского производителя ОК "Русал". "Русал" уже был фигурантом SDN list в 2018 г., но был выведен оттуда в результате реализации сделки по отказу основателя компании Олега Дерипаски от контроля.

На российские поставки традиционно приходится около 10% от общего объема импорта алюминия в США. В августе Россия была третьим по величине экспортером в США. Санкции будут иметь далеко идущие последствия для глобального рынка алюминия, потенциально вынуждая потребителей в США и других странах спешить с поиском замены металла.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи пока находит силы для консолидации в районе 1950 пунктов, но для движения в сторону сильного сопротивления 2000 пунктов нужны очень веские поводы, которых пока нет.

Продолжает удивлять "Роснефть", которая по-прежнему дорожает, несмотря на недавнее снижение цен нефти. Фундаментально эта акция - одна из самых сильных и недооцененных на российском рынке. С технической точки зрения, бумага пытается пробить сопротивление, обеспечив себе 20-рублевый потенциал роста.

Акции "Мобильных телесистем" продолжают сползать вниз после того, как ФАС обязала компанию снизить тарифы, заявив о злоупотреблении монопольным положением на рынке связи. Снижение тарифов приведет к сокращению выручки. С другой стороны, пока антимонопольное ведомство не рассматривает возможность наложения на оператора оборотных штрафов, компании грозит штраф до 1 млн руб.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, потенциал роста рынка акций РФ выглядит ограниченным.

Внешний фон утром в четверг умеренно негативный. Настроения на мировых фондовых площадках остаются пессимистичными, однако нефть начала корректироваться после падения накануне. США накануне заявили о возможном введении санкций на алюминий из России и, в том числе, непосредственно против "Русала".

Накануне ОПЕК, в частности, понизила прогноз по росту глобального спроса на нефть на этот и следующий год, при этом Минэнерго США снизило ожидания по средним ценам Brent и WTI на текущий год. В четверг ежемесячный отчет опубликует МЭА, а Минэнерго США представит данные по еженедельным запасам.

Индекс РТС остается ниже рубежа 1000 пунктов. Потенциал краткосрочного восстановления рынка на данный момент выглядит ограниченным, а основные риски смещены в сторону понижательных на фоне сохранения общемирового ухода от риска в условиях отсутствия веских драйверов для повышения. "НОВАТЭК", в то же время, может получить поддержку от сообщений о нивелировании компанией всех санкционных рисков для проектов и перенаправлении экспортных потоков, отмечает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов отмечает, что в центре внимания инвесторов данные по потребительской инфляции в США в сентябре, которые способны скорректировать ожидания по темпам повышения ставки ФРС и по стартующему сезону отчетности в США. В целом в течение дня ожидается сохранение на глобальных рынках консервативного настроя инвесторов.

Ввиду отсутствия явных триггеров для активизации покупок в "фишках" индекс МосБиржи может вернуться в нижнюю часть диапазона 1900-2000 пунктов. Спрос может фокусироваться в менее ликвидных бумагах внутренних секторов, полагает аналитик.

В США индексы акций накануне снизились на 0,1-0,3%, S&P 500 (-0,3%) опустился до минимума с ноября 2020 года, завершив снижением шестую сессию подряд.

Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС показал, что американский ЦБ, как ожидается, продолжит повышать ключевые ставки и будет удерживать их на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует признаки замедления. Также ФРС сигнализировала о намерении продолжить повышение стоимости кредитования быстрыми темпами до конца текущего года, что стало сюрпризом для рынка, отмечает MarketWatch.

Руководители ЦБ сочли свою стратегию агрессивной борьбы с ценовым давлением менее рискованной для экономики, чем слишком незначительное увеличение процентных ставок. "Инфляция еще не отреагировала заметно на ужесточение (денежно-кредитной - прим. ИФ) политики", - говорится в протоколе заседания.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 8,5% в годовом выражении и на 0,4% относительно августа. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,4%, второго - на 0,2%. При этом рост в помесячном выражении был отмечен впервые за три месяца.

Следующее заседание FOMC назначено на 1-2 ноября. До конца текущего года пройдет еще одна встреча представителей ФРС, она состоится 13-14 декабря.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,1-0,5%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

В Гонконге подешевели акции технологических компаний после известий, что США ужесточают экспортный контроль за высокотехнологичной полупроводниковой продукцией и оборудованием для производства чипов. Негативное влияние на инвесторов также оказывает усиление коронавирусных ограничений в Китае в преддверии 20-го съезда Коммунистической партии КНР, который начнется на этих выходных.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре увеличились на рекордные 10,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В помесячном выражении цены выросли на 2,2%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. В августе потребительские цены в ФРГ выросли на 8,8% в годовом выражении и на 0,4% относительно июля.

Рынки ждут публикации в 15:30 МСК в четверг данных по потребительской инфляции в США в сентябре, которые могут указать на эффективность политики Федрезерва. Аналитики в среднем ожидают, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 8,1% в годовом выражении после подъема на 8,3% месяцем ранее, согласно Trading Economics.

На нефтяном рынке на европейской сессии цены начали корректироваться после падения по итогам трех сессий подряд. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $93,36 за баррель (+1% и -2% в среду), ноябрьская цена WTI - $87,97 за баррель (+0,8% и -2,3% накануне).

В центре внимания трейдеров - доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, который будет опубликован в 18:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозируют недельное повышение запасов нефти в Штатах на 2,2 млн баррелей, а также снижение резервов бензина и дистиллятов соответственно на 2,1 млн и 2,3 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 7 октября, на 7,1 млн баррелей после снижения на 1,77 млн баррелей неделей ранее.

Накануне ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с), до 2,64 млн б/с, в 2023 году - на 0,4 млн б/с, до 2,34 млн б/с. Таким образом, в текущем году, согласно оценкам ОПЕК, потребление составит 99,7 млн б/с, в 2023 году - 102 млн б/с.

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год со $104,21 до $102,09 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Минэнерго также понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $96,91 до $94,58 за баррель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции VEON (MOEX: VEON) (+24,1%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+10,4%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+6,5%), ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (+4,4%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+3,9%).

"СПБ биржа" с 17 октября вместе с участниками торгов начнет процесс подготовки к выплате дивидендов на иностранные ценные бумаги, и в первую очередь на бумаги эмитентов США (Nvidia, Qualcomm, AT&T, General Motors (SPB: GM), Broadcom (SPB: AVGO) и другим), сообщается в пресс-релизе биржи. Дивидендные и иные доходы, подлежащие перечислению владельцам ценных бумаг в результате корпоративных действий, будут выплачены из средств, полученных расчетным депозитарием "СПБ банк" от вышестоящих депозитариев и иностранных учетных институтов начиная с марта 2022 года.

Подешевели бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,3%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-1,2%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-0,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,96 млрд рублей (из них 1,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 717,08 млн рублей на бумаги "Роснефти" и 570 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 октября 2022 года 18:11
Возможно восстановление котировок акций Delta Air Lines до $33 в ближайшей перспективе - BCS Express
Возможно восстановление котировок акций Delta Air Lines до $33 в ближайшей перспективе, сообщается в комментарии аналитика BCS Express Евгения Калянова. Эксперт отмечает, что с августа акции одной из крупнейших авиакомпаний мира Delta Air Lines находятся в нисходящей динамике, а в четверг, 13...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 17:45
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций PepsiCo
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций PepsiCo Inc. и целевую цену на уровне $185 за штуку, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Севака Араратяна. PepsiCo сообщила о росте выручки в третьем квартале почти на 9% и снова пересмотрела вверх прогноз продаж на...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 17:19
Валютный рынок РФ сохраняет дисбаланс из-за санкционных рисков - BCS Express
Российский валютный рынок сохраняет дисбаланс из-за санкционных рисков, полагает эксперт по фондовому рынку BCS Express Дмитрий Бабин. "Российский валютный рынок остается под воздействием санкционных рисков, из-за чего рубль совершает разнонаправленные движения, слабо реагируя на какие-либо...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 16:55
Снижение экспорта стали негативно скажется на выпуске металла в РФ - Банк "Открытие"
Снижение экспорта стали негативно скажется на выпуске металла в РФ, считает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. "Котировки цен на г/к лист (FOB Черное море) остановили снижение и продемонстрировали заметный прирост до $650 за...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 16:27
Банк России может понизить ставку до 7% к концу текущего года - Райффайзенбанк
Банк России может понизить ключевую ставку до 7% годовых к концу 2022г, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "По нашим оценкам, основанным на недельных данных Росстата, инфляция после первой недели октября замедлилась до 13,4% г/г, - констатируют эксперты банка Григорий Чепков и Станислав Мурашов....    читать дальше
.
13 октября 2022 года 16:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 3,19 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целевой ценой 3,19 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 2,68 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики подчеркивают, что...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 15:35
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Baidu с целью $145
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu Inc. с целевой ценой $145 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 34,92%, стоп-приказ: $97, говорится в комментарии инвестиционной компании. 27 октября ожидаются финансовые...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 15:28
Рубль днем растет к доллару и дешевеет к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 13 октября. Доллар США падает, евро, напротив, повышается в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в условиях преобладающего роста в паре с долларом.    читать дальше
.
13 октября 2022 года 15:10
Вероятно достижение парой рубль/доллар отметки 70 руб./$1 к концу 2022г - BCS Express
Вероятно достижение парой рубль/доллар отметки 70 руб./$1 к концу 2022г, считает аналитик BCS Express Михаил Зельцер. "Ослабление рубля благотворно влияет на бюджет и балансы экспортеров в условиях дефицита, возросших затрат и снизившихся объемов поставки на внешние рынки. Скорее всего,...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 14:46
Пауза в снижении ставки ЦБ на заседании 28 октября - наиболее подходящий сценарий - Альфа-банк
Пауза в снижении ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 28 октября - наиболее подходящий сценарий в текущей ситуации, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Как сообщил Росстат, инфляция за период с 4 по 10 октября составила 0,03% н/н, замедлившись с 0,07% н/н и 0,08% н/н в предыдущие...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 14:24
Возможно ослабление рубля до 70 руб./$1 и выше в 4К22 - "Солид Брокер"
Возможно ослабление рубля до 70 руб./$1 и выше в IV квартале 2022г, полагают аналитики "Солид Брокер". "Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2022г составило $198,4 млрд, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021г ($75,2 млрд). Однако...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 14:01
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ЛУКОЙЛа с прогнозной ценой 5020 руб
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "ЛУКОЙЛа" с прогнозной стоимостью 5020 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 19,8% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "ЛУКОЙЛ" стал единственным крупным нефтяником, который не выплатил...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 13:37
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для акций Газпрома
"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для акций "Газпрома", сообщается в обзоре инвестиционной компании. "В условиях резкого сокращения объемов поставок газа в Европу будущие финансовые потоки "Газпрома" пока представляются крайне неопределенными. При этом мы полагаем, что...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 13:14
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CGN Power с прогнозной ценой HKD2,1
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CGN Power на Гонконгской фондовой бирже с прогнозной стоимостью 2,1 гонконгского доллара (HKD) за штуку на октябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 22,8% без учета дивидендов от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале...    читать дальше
.
13 октября 2022 года 12:53
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Li Auto с прогнозной ценой HKD87,8
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Li Auto с прогнозной стоимостью 87,8 гонконгского доллара (HKD) на горизонте до декабря 2023 года, что предполагает потенциал роста 15,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Li Auto - сильный игрок на рынке...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.