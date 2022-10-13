Дальнейшая динамика цены золота зависит от уровня потребительской инфляции в США - "Финам"

Дальнейшая динамика котировок золота зависит от уровня потребительской инфляции в США, говорится в комментарии ведущего аналитика "Финама" Александра Потавина.

"Начиная со вторника котировки золота тестируют на прочность ближайший уровень поддержки на $1675 за тройскую унцию. Будет вполне логично, чтобы здесь снижение цен на золото остановилось. Дальнейшая динамика цен на драгметаллы будет зависеть от того, какие цифры по потребительской инфляции в США инвесторы увидят на текущей неделе. Если годовой рост цен окажется ниже 8%, то это поддержит рост на фондовых рынках, ослабит доллар и поднимет цены на золото", - отмечает эксперт инвестиционной компании.

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