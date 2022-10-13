Вероятность снижения рынка акций США пока сохраняется - BCS Express

Вероятность продолжения снижения на американском фондовом рынке пока сохраняется, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Американский рынок не находит аргументов для разворота нисходящей тенденции. Инфляция по-прежнему высока, а борьба с ней при помощи монетарного ужесточения, безусловно, продолжится. При этом перепроданности рынка не видно, поскольку в начале октября в индексе S&P 500 уже был плановый быстрый отскок на закрытии коротких позиций из-под 3600 пунктов к 3800 пунктам. Накануне рынок закрылся на самом низком уровне с ноября 2020 года, а потери ведущих индексов с максимумов уже превышают 25% по широкому рынку и 35% в IT-секторе Nasdaq. "Медвежий" тренд удерживается, а отскоки носят скоротечный характер. При этом потенциал рынка вниз сохраняется. Следующим таргетом по индексу S&P 500 выступает район 3200 пунктов с промежуточной поддержкой в области 3400 пунктов (там есть и "гэп" 3 ноября 2020 года). А для Nasdaq потеря круглой планки 10000 пунктов - уже не предел", - пишет аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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