Существенные изменения на рынке ОФЗ в четверг маловероятны - Инвестбанк Синара

Существенные изменения на рынке рублевых гособлигаций в четверг маловероятны, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ по итогам торгового дня в среду почти не изменились, а на самом коротком участке прибавили около 25 б.п. Как и во вторник, наибольший оборот пришелся на бумаги серии 26236 (9,74%, 2028 год). На наш взгляд, данные по инфляции, показавшие ее замедление на прошлой неделе, заметно не повлияют на ход торгов в четверг, поэтому мы не ожидаем существенных изменений на долговом рынке", - отмечает эксперт в обзоре.

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