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13 октября 2022 года 09:55

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 13 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, при этом индикатор S&P 500 завершил в минусе шестую сессию подряд и опустился до минимума с ноября 2020 года. Фондовый рынок США остается под давлением в связи с сохраняющимися опасениями инвесторов, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) ослабит экономическую активность и корпоративные прибыли.

Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС показал, что американский ЦБ, как ожидается, продолжит повышать ключевые ставки и будет удерживать их на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует признаки замедления. Между тем ряд представителей руководства ФРС полагают, что в условиях неопределенности важно будет корректировать темпы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы ограничить риск негативных последствий для экономики, отмечается в протоколе.

Ранее президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка высказала мнение, что ФРС необходимо продолжать повышение базовой процентной ставки, поскольку прогресс в ситуации с инфляцией практически отсутствует. Местер повторила, что не ожидает снижения базовой ставки ФРС в следующем году. Она подчеркнула, что этот прогноз основан на ее текущем понимании экономики, и она будет корректировать свои взгляды на основе поступающей экономической и финансовой информации.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 8,5% в годовом выражении и на 0,4% относительно августа. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост первого показателя на 8,4%, второго - на 0,2%. При этом рост в помесячном выражении был отмечен впервые за три месяца.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают в четверг, следуя динамике рынка акций США. Инвесторы оценивают протокол сентябрьского заседания ФРС США, который показал, что американский ЦБ, как ожидается, продолжит повышать ключевые ставки и будет удерживать их на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не продемонстрирует признаки замедления. Рынок теперь ждет публикации данных по инфляции в США в сентябре. Отчет министерства труда будет опубликован в четверг в 15:30 МСК, аналитики в среднем ожидают, что потребительские цены в Штатах в прошлом месяце выросли на 8,1% в годовом выражении после подъема на 8,3% месяцем ранее, согласно Trading Economics.

Гонконгский Hang Seng к 8:13 мск потерял 1%, он падает шестые торги подряд и находится на минимальной отметке за последние 11 лет. Китайский индекс Shanghai Composite между тем уменьшился всего на 0,08%. Негативное влияние на инвесторов оказывает усиление коронавирусных ограничений в Китае в преддверии 20-го съезда Коммунистической партии КНР, который начнется на этих выходных. Значение японского индекса Nikkei 225 опустилось по итогам торгов на 0,53%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,07%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 мск упал на 1,4%.

В свою очередь цены на нефть пытаются стабилизироваться в четверг утром после падения по итогам трех сессий подряд. В центре внимания трейдеров - доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю, который будет опубликован в 18:00 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозируют недельное повышение запасов нефти в Штатах на 2,2 млн баррелей, а также снижение резервов бензина и дистиллятов соответственно на 2,1 млн и 2,3 млн баррелей. Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали увеличение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 7 октября, на 7,1 млн баррелей после снижения на 1,77 млн баррелей неделей ранее.

На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск в четверг составила $92,37 за баррель, что всего на 0,09% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 2%, до $92,45 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,19%, до $87,1 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на 2,3%, до $87,27 за баррель.

Накануне ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с), до 2,64 млн б/с, в 2023 году - на 0,4 млн б/с, до 2,34 млн б/с. Таким образом, в текущем году, согласно оценкам ОПЕК, потребление составит 99,7 млн б/с, в 2023 году - 102 млн б/с. Минэнерго США, тем временем, понизило прогнозы цен на нефть Brent и WTI на 2022 и 2023 годы.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 5,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,99 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,527 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 октября снизился на 0,1% и составил 108,27 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,08%, опустившись до 804,09 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД-001P-17R" (-1,17%), "РЖД-001P-05R" (-0,89%) и "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (-0,55%), а в лидерах роста - облигации "ВЭБ.РФ-001Р-22" (+0,44%), "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,31%) и "Северсталь БО-06" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") планирует 14 октября с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 3-летние "социальные" облигации объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ. Ориентир по доходности - премия не более 140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Дата погашения выпуска предварительно - 15 ноября 2025 года (срок обращения будет зафиксирован в зависимости от даты размещения). Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая. Техразмещение запланировано на 18 октября.

ООО "Специализированное финансовое общество "Социально-финансовая инфраструктура 3" ("СФО СФИ 3") 14 октября планирует начать размещение выпуска 3-летних облигаций 2-й серии объемом 1,5 млрд рублей. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель - Совкомбанк. Ставки купонов определяются по формуле с учетом ежедневного уровня ключевой ставки ЦБ на каждый 7-й день, предшествующий каждой дате купонного периода, увеличенного на спред, равный 4,5%. По выпуску, начиная с 8-го купона, предусмотрена плановая амортизация. В обращении находится 1-й выпуск облигаций компании на 1,5 млрд рублей.

АО "Авангард-агро" 17 октября планирует начать размещение выпуска 10-летних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 9% годовых, купоны квартальные. Предусмотрена оферта через год.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 15-16-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 9,2% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка текущего купона - 7,2% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 27 октября.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 29-го купона биржевых облигаций серии БО-02 в размере 7,7% годовых. Десятилетние облигации БО-02 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%). Банк установил возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения выпуска в дату окончания 12-го купонного периода и любого из последующих купонных периодов вплоть до 39-го купона включительно.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) приобрело в рамках оферты 4 млн 269,235 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 85,38% выпуска. Компания завершила размещение 10-летних облигаций БО-05 объемом 5 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка текущего купона по выпуску - 9,75% годовых.

ООО "Инвестиционная группа "Инсайт" выставило на 31 октября оферту по коммерческим облигациям 1-й серии. Объем выкупа составит не более 24,7 млн облигаций по цене 100% от номинала. Сбор уведомлений о приобретении пройдет с 24 по 28 октября. Компания разместила выпуск 5-летних коммерческих облигаций 1-й серии объемом 53 млрд рублей в конце сентября. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена в размере 12,4% годовых. Купоны квартальные, по выпуску предусмотрена плановая оферта с исполнением 30 декабря 2022 года. Ранее эмитент на долговой рынок не выходил.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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